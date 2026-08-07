La Provincia lanzó un asistente de WhatsApp para consultar multas de tránsito las 24 horas

ZONALES





El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires puso en funcionamiento el Asistente Virtual de Infracciones BA, una nueva herramienta digital que permite consultar multas de tránsito a través de WhatsApp, sin necesidad de concurrir a una dependencia pública.





El sistema funciona durante las 24 horas y permite realizar la consulta utilizando el DNI de la persona o la patente del vehículo. Una vez ingresados los datos requeridos, el asistente brinda información sobre las infracciones registradas, permite acceder al acta correspondiente y descargar el comprobante de pago.





La iniciativa forma parte del proceso de digitalización que lleva adelante el Ministerio de Transporte bonaerense, con el objetivo de agilizar los trámites y facilitar el acceso de los ciudadanos a información oficial vinculada con las infracciones y la seguridad vial.





El ministro de Transporte, Martín Marinucci, destacó el objetivo de la incorporación de esta herramienta. “Nuestro compromiso es construir un Estado más cercano, moderno y transparente. La tecnología tiene que estar al servicio de las y los bonaerenses para simplificar trámites, brindar respuestas rápidas y garantizar un acceso sencillo a la información”, sostuvo.





El funcionario también señaló que la digitalización busca reducir los tiempos de gestión y facilitar el acceso a los trámites relacionados con las multas. “Cada trámite que logramos simplificar es tiempo que le devolvemos a la gente. Queremos un Estado presente que utilice la innovación para facilitar la vida cotidiana, sin resignar los controles que protegen la seguridad vial”, expresó.





Cómo consultar las multas





Para utilizar el Asistente Virtual de Infracciones BA, los usuarios pueden guardar en su teléfono el número 221 309-5014 y comenzar la consulta mediante WhatsApp.





También es posible ingresar directamente al servicio a través del enlace oficial de WhatsApp o acceder mediante el código QR difundido por los canales oficiales del Ministerio de Transporte.





El organismo provincial remarcó que el asistente permite realizar las consultas sin intermediarios y acceder a información oficial desde cualquier dispositivo con conexión a internet.





Además, se emitió una advertencia de seguridad: el asistente oficial no solicita datos bancarios, claves personales ni códigos de verificación. Por ese motivo, se recomienda utilizar exclusivamente los canales oficiales y no compartir información sensible con contactos que no hayan sido verificados.





Con la puesta en marcha de esta herramienta, la Provincia busca simplificar el acceso a las infracciones de tránsito, permitiendo conocer el estado de las multas, consultar las actas correspondientes y avanzar con el pago de manera digital.