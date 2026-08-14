LA PLATA: Hace 10 meses está preso por denuncias constantes de su ex mujer tras declararle su bisexualidad y su mamá relató irregularidades judiciales

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Mónica Belcastro, de 69 años y madre de Agustín Raimondo, decidió romper el silencio en una entrevista exclusiva con EL DIA. Visiblemente afectada por la situación judicial que atraviesa su hijo, detenido desde hace 10 meses y acusado por un hecho que considera injusto, la mujer relató una serie de episodios que, según sostuvo, forman parte de una trama de siete denuncias por abuso sexual “de las que nadie habla, pero que demuestran un patrón de comportamiento”.





Según su relato, “todo empezó cuando ella”, en referencia a la expareja de Raimondo, “se enteró de su bisexualidad”. A partir de ese momento, sostuvo Belcastro, “arrancó esta pesadilla”.





“Primero denunció al compañero de mi hijo, después a Agustín y, no contento con todo eso, me denunció a mí y a mi marido, también por abuso”, agregó la mujer durante la entrevista con EL DIA.





Belcastro contó además que, de acuerdo con su versión, “esas denuncias fueron archivadas”, al igual que otras presentaciones que, siempre según su testimonio, fueron realizadas por abuso contra un compañero de su hijo, una psicóloga y un importante exfuncionario, a quien Raimondo había entrevistado por su actividad como periodista.





“Es todo una verdadera locura. Creemos que el objetivo principal es ver destruido a Agustín, porque él está sufriendo, te digo no tanto por encontrarse privado de su libertad, sino porque no puede ver a su hija, como nosotros. Toda la familia está rota”, expresó la madre del detenido.





Para Belcastro, “el tiempo pondrá todo en su lugar” y su nieta “sabrá algún día la verdad”. En ese sentido, manifestó su preocupación por las consecuencias familiares de la situación y sostuvo: “Queremos expresar nuestro dolor ante el daño psicológico que nos han causado. Es una paradoja, porque a mi hijo lo acusan de daño psicológico, cuando están todas las pruebas de que la víctima es él”.





En ese contexto, y luego de la suspensión de la primera jornada de debate, la madre de Raimondo aseguró haber presenciado una situación que calificó como “muy triste” y apuntó directamente contra la jueza que tiene a su cargo el proceso.





“Cuando nos enteramos de la suspensión, vimos cómo lo llevó aparte a Agustín para recriminarle lo que había pasado y le recomendó que cambie de abogado”, afirmó Belcastro al describir la escena que, según su versión, se produjo tras la suspensión.





“Es algo inaudito y que haremos saber ante los organismos de control de la Suprema Corte de Justicia”, añadió indignada la mujer, al anticipar que buscarán que su denuncia sobre lo ocurrido sea analizada por las autoridades correspondientes.





“La jueza es indecorosa. Y su perfil, de claro odio al género masculino, es conocido en tribunales”, sostuvo Belcastro, en una de las acusaciones más fuertes realizadas durante la entrevista.





La madre de Raimondo explicó además los motivos que la llevaron a hablar públicamente después de varios meses de silencio. “Decidí salir a hablar por todas las mentiras que están circulando”, afirmó, al tiempo que remarcó que mantiene su confianza en que la situación judicial pueda esclarecerse.





“Pese a todo, confío en que triunfará la verdad. El camino que queda por recorrer es largo, no se termina acá. Uno puede imaginarse situaciones, pero seguiremos peleando”, expresó.





Finalmente, Belcastro volvió a defender a su hijo y cerró su testimonio con una definición contundente: “Agustín es inocente”.