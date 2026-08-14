El femicida de Villa Devoto mató a su mujer frente a su hija de ocho años: la cámara Gesell será clave en el caso

El juez Darío Bonanno se presentó este jueves por la tarde en la casa de Villa Devoto donde, horas antes, el carnicero Walter Humberto Morán supuestamente mató a puñaladas a su pareja , Romina María de los Ángeles Calvo. El crimen ocurrió en la habitación de la pareja mientras la víctima dormía, poco después de las 6 AM.

En su inspección del lugar, el magistrado y la Policía de la Ciudad hallaron varias cámaras de seguridad dentro de la casa, ubicada en la calle Pedro Morán. Esas cámaras revelaron un detalle inquietante: la hija de la pareja, de ocho años , se encontraba en la habitación al momento del crimen. Su padre, si es que es culpable, mató a su madre frente a ella. Poco después, su hermano mayor, de 22 años, reportaba el asesinato de Romina al 911.

Hoy, la niña y su hermano se encuentran bajo resguardo judicial, con apoyo psicológico. La declaración de la niña en cámara Gesell , estiman investigadores, será clave para entender el hecho. Por lo pronto, se desconoce si dormía al momento del ataque.

Mientras tanto, se aguarda el resultado preliminar de la autopsia al cuerpo de la víctima , con un procedimiento agendado para el primer turno del día en la Morgue Judicial de la calle Viamonte. El análisis de Policía Científica al encontrar el cuerpo determinó que tenía 40 cortes y puñaladas. Verón, mientras tanto, continúa internado en el Hospital Vélez Sarsfield en grave estado tras intentar quitarse la vida.

La cámara Gesell a la menor, desde ya, no será la única prueba esclarecedora, en un caso prácticamente cerrado. Se secuestraron celulares en la casa, que podrán ser analizados. También, se halló la carta escrita por Verón, donde señala a Verónica Laura Asad, o “Pitty La Numeróloga” , para quien Calvo supuestamente trabajaba.

Los apuros económicos y una posible separación , como Asad como un factor alienante, atraviesan el mensaje. Curiosamente, Veron -registrado como carnicero en ARCA, tal como su presunta víctima-, no tenía deudas a su nombre. Calvo, en cambio, sí: debía $44 millones a diversas financieras y bancos , según datos del BCRA:

Fuente: Infobae