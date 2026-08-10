La millonaria cifra que ofreció Matías Morla para suspender el juicio oral por las marcas de Diego Maradona

El abogado Matías Morla, último representante de Diego Maradona (60) , ofreció pagarles a los herederos del ex astro futbolístico 150 millones de pesos y solicitó cumplir con una probation en el marco de la causa en la que está imputado de defraudación por administración fraudulenta en la cesión de la marca que lleva el nombre "Diez".

En el mismo sentido fueron presentadas las propuestas de otros imputados en la causa como Maximiliano Pomargo, asistente de Maradona y cuñado de Morla; y Rita y Claudia Maradona, dos de las hermanas del ex capitán del Selección Argentina.

En el escrito fue presentado ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 17 , a cargo del juez Juan Giúdice Bravo, por los abogados de Morla, Rafael Cuneo Libarona y Mauricio D'Alessandro.

En esa presentación, los letrados indicaron que, en caso de que Morla sea condenado, la pena "admite la modalidad de ejecución condicional".

Según el artículo 172 del Código Penal, la pena en expectativa del delito que se le acusa al abogado va de un mes a seis años de prisión.

La particularidad del pedido de elevación a juicio es que no contó con una acusación pública , es decir, que el fiscal Carlos Donoso Castex consideró como atípico el tramo de los hechos por el que finalmente fueron procesados los imputados —la cesión de las acciones de Sattvica S.A. a las hermanas de Maradona— y decidió no impulsar la acción penal a su respecto.

Entonces, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43, a cargo de María Rita Acosta, dictaminó con el pedido de las querellas, integradas por Alfredo Huber y Diego Mayol, en representación de Dalma y Gianinna; Félix Infante y Marcelo D’Angelo, por Jana, y Luis Rey y Luis Casanova, por Diego Jr.

"Sentado ello y considerando las condiciones personales de nuestro asistido, particularmente que no registra antecedentes penales condenatorios, puede presumirse con un grado de probabilidad rayano a la certeza que, en el hipotético caso de dictarse sentencia condenatoria en autos, la pena a aplicar será, en función de lo normado por el art. 26 del CP, de ejecución condicional", indicó la defensa del representante de Maradona.

Los abogados basaron su presentación en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que se hace referencia que sería precedente que, en los casos de suspensión de juicio a prueba, en que la pena puede ser de ejecución condicional, el imputado ofrezca "hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente" , como lo indica el artículo 76 bis del Código Penal.

Morla ofreció el pago de 150 millones de pesos en seis cuotas de 25 millones a cada uno de los herederos de Maradona.

"Cabe por último señalar, respecto del tópico que se viene abordando, que la cuantiosa suma de dinero ofrecida, se recuerda nada menos que ciento cincuenta millones de pesos, constituye su máximo esfuerzo posible, sin que implique desatender su propia subsistencia o, lo que es más importante, la de su extenso grupo familiar", expresaron los defensores.

Además, en caso de que el juez considere otorgarle la probation, Morla ofreció que sea con "trabajos comunitarios en una institución de bien público" , puntualmente en una parroquia de Garín, partido de Escobar.

Por último, aunque el pedido de que Morla vaya a juicio no fue acompañado por la acusación pública, los defensores solicitaron que el fiscal sea notificado y que se expida sobre el pedido del representante de Maradona.

El proceso penal comenzó con una denuncia de los herederos del "Diez" hacia Morla, a quien acusaron de valerse de la marca Maradona a través de presuntos poderes falsificados que el ex futbolista puso a nombre del abogado.

Según la requisitoria, fueron 21 las marcas cedidas por Maradona , entre ellas “Maradona”, “Diego Maradona”, “Diego Armando Maradona”, “Diegol”, “La mano de dios”, “El diez” y “El diego”, tal como acordó el 20 de marzo de 2020. En total posee más de 105 registros en el país y 120 en el exterior.

Luego de ser sobreseídos en dos oportunidades y dictada una falta de mérito, el Juzgado elevó a juicio la causa vinculada a la acción de Morla, Pomargo y Sergio Garmendia (designado como administrador de la marca) en cederle el 100% de los derechos a las hermanas de Maradona, Rita y Claudia.

Para ellos le cabe la imputación como coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta.

A las hermanas del “Diez” y la escribana Sandra Iampolsky se las imputó como partícipes necesarias al considerar que tanto Rita como Claudia aceptaron la cesión de las marcas, lo que provocó percibiendo dividendos cuyos activos deberían pertenecer a los herederos legítimos, mientras que a la escribana se la acusó de brindar asistencia en la confección y firmado de estos derechos.

Al igual que Morla, Pomargo presentó un escrito basándose en los mismos argumentos jurídicos para solicitar la suspensión del debate y ofrecer una recomposición a los herederos de Maradona.

"Nuestro defendido fue solo un empleado que no recibió ningún beneficio que hubiera producido la explotación de las marcas de Diego Armando Maradona tras su muerte en diciembre de 2020. Pero incluso si se considerasen beneficios recibidos por la sociedad anónima que detentó las marcas, debe tenerse en cuenta que nuestro asistido cesó todo vínculo con la sociedad (como accionista formal, director suplente o empleado) en 2021, a muy 5 pocos meses de fallecido Maradona", expresaron sus defensores Fernando Díaz Cantón y Marcelo Sgro.

Según expresaron, en marzo de ese año, Pomargo renunció al cargo de director suplente de la marca y tres meses después cedió sus acciones.

Como reparación al daño, Pomargo, quien se matriculó como abogado en abril de este año, ofreció a los hijos de Maradona 10 mil dólares.

"Ante la eventual posibilidad de que las partes querellantes se opongan a la concesión del derecho aquí pretendido, cabe tener presente que su opinión no resulta vinculante y que el art. 76 bis CP establece que la parte damnificada puede aceptar o no la reparación ofrecida y si no lo hiciere, tiene habilitada la acción civil correspondiente", expresó Pomargo en su presentación.

En la misma sintonía las hermanas Rita y Claudia Maradona, a través de su abogado Guillermo Schmidt, solicitaron también la suspensión del debate y ofrecieron a las querellas un pago "por el daño causado".

Rita ofreció 60 millones de pesos abonados en seis cuotas iguales mientras que Claudia propuso el pago de 40 millones , también en cuotas.

"Mis defendidas asumirán el compromiso de cumplir con las reglas de conducta que les sean impuestas, y durante el lapso de la suspensión del proceso a prueba de conducta, así como se comprometen a realizar las tareas comunitarias en la institución de bien público que se designe y de acuerdo a las modalidades que se fijen", añadió su defensor.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín