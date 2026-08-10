En el PJ advierten que no habilitarán una candidatura de Cristina Kirchner en 2027

Pese a que se encuentra con prisión domiciliaria e inhabilitada de manera perpetua a ejercer cargos públicos , en las últimas semanas había empezado a tomar forma el plan de Cristina Kirchner para ser candidata a presidenta en 2027 .

Pero surgió un problema completamente inesperado para sus intenciones: el Partido Justicialista no habilitará una eventual postulación de la ex mandataria, dijeron fuentes partidarias a Clarín.

“No es posible. Si se la habilitara, el partido sería intervenido por la Justicia”, explicaron en el PJ.

Cristina Kirchner fue la titular del partido hasta junio de 2025. Debió dar un paso al costado cuando la Corte Suprema de Justicia ratificó su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Con la sentencia firme, fue dada de baja del padrón electoral y quedó legalmente impedida de seguir al frente del PJ Nacional.

Desde ese momento, el vicepresidente 1° del partido, el senador por Formosa José Mayans , está formalmente al frente del PJ.

Se sabe que desde el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires, hicieron averiguaciones para saber quién tenía la firma en las decisiones del partido, lo que muestra que la Justicia sigue de cerca la situación partidaria.

Ese tribunal está a cargo de la jueza María Servini. La magistrada intervinó el PJ Nacional en 2018 -fue tras un amparo de tres dirigentes gremiales que denunciaron el “estado de acefalía del partido- y en 2005: para la magistrada en ese momento el partido también se encontraba acéfalo y ordenó su normalización.

Los antecedentes, y el seguimiento que se hace desde el Juzgado sobre las novedades partidarias, muestran que el temor en el peronismo estaría fundado.

La magistrada realmente podría intervenir al pejota en caso de que se permita una candidatura de Cristina en 2027.

Según supo Clarín , la ex presidenta ya fue informada de que una eventual candidatura suya no contaría con habilitación partidaria.

Fuentes del PJ rechazan que se trate de una cuestión de diferencias internas o de inclinarse a favor de Axel Kicillof en la pelea en el peronismo. “La decisión obedece solo al peligro de que nos intervengan”, subrayaron.

Algo más, vinculado a la pelea entre el cristicamporismo y el gobernador. “ ¿Qué pasaría si Cristina presenta su candidatura e inmediatamente el sector de Axel la impugna porque está inhabilitada?” , se preguntaron en el PJ.

La duda igual suena inquietante. ¿Hasta ese nivel escalaría la pelea? ¿Usarían en el kicillofismo el argumento de que la condena le impide ser candidata?

El plan de eventualmente lanzar la candidatura de Cristina tiene dos costados.

Por un lado, esperar a que la Justicia Electora l dijera que no puede ser candidata por la condena y automáticamente salir a denunciar que está proscripta .

En ese plan, el que finalmente se quedaría con la nominación sería el que fuera su candidato a vice. Con malicia algunos sugerían que podría ser el senador de La Cámpora Mariano Recalde , ex compañero de colegio del gobernador bonaerense.

Por otro lado, esa potencial postulación apuntaba a condicionar a Kicillof en la disputa interna. Si el gobernador no acordaba con ella y su hijo y Máximo Kirchner, la ex presidenta amenazaba con enfrentarlo para demostrar quién tiene más votos.

Ya había dirigentes peronistas que abiertamente advertían que la ex mandataria no puede postularse.

“¿Qué vas a ganar pidiendo Cristina presidenta? Cristina no puede ser candidata, desgraciadamente. ¿Por qué no intenta ayudar a aquellos que sí pueden ser candidatos”, dijo el ex ministro de Desarrollo Social Juan Zabalet a en el streaming Love/ST.

Zabaleta, también ex intendente de Hurlingham, apoya a Kicillof en la interna.

“Que se dejen de romper las pelotas y arreglen el tema”, le reclamó la semana pasada el formoseño Mayans, jefe de la bancada peronista del Senado, a los Kirchner y a Kicillof. Juliana Di Tullio , senadora por Buenos Aires, sumó: “La discusión me tiene podrida”.

En el peronismo dicen que desde diversos sectores se trabaja para bajar la tensión entre ambas partes. Eso sí: Kicillof ya hizo saber que no irá a visitar a la ex presidenta a San José 1111 : alega que usarían su visita para mostrarlo subordinado .

Fuente: Clarín