La fiscalía investiga a Cerimedo como el autor intelectual del ataque a su pareja en Bolivia: es el principal acusado

La fiscal boliviana Yolanda Aguilera investiga al exasesor de Javier Milei Fernando Cerimedo como el presunto autor intelectual del ataque a balazos a la activista Nadia Beller , que era su pareja. “Fue sindicado directamente por ella y es el único acusado”, dijo a LA NACION una fuente de Santa Cruz de la Sierra que trabaja en la investigación, en alusión a la autoría intelectual.

Los autores materiales quedaron registrados por las cámaras de seguridad de la puerta del hotel de la zona del Canal Isuto, donde fue el ataque. Según relató Beller - tanto públicamente como ante la fiscalía-, ella fue citada allí por un supuesto denunciante de Evo Morales que le iba a dar información. Beller declaró que Cerimedo la había incentivado a que fuera.

Cerimedo es “asesor personal” del actual presidente, Rodrigo Paz , confirmó hoy el gobierno boliviano. Según dijo Beller desde el hospital donde está internada , su expareja es el poder en las sombras que maneja al mandatario. En la entrevista que brindó esta tarde, ella aludió a supuestos negociados de Paz y a hechos de corrupción que comprometerían a Cerimedo. “Eso no fue parte de la declaración [judicial] de ella, que se limitó al hecho que se investiga”, dijo a LA NACION la fuente oficial consultada.

La Justicia ordenó además otras medidas de prueba. Allanó el departamento en el que vivía Cerimedo, en el condominio La Arboleda, en La Paz, y remitió un pedido al hospital para que dentro de las 24 horas entregue la historia clínica de Beller. Eso le permitirá a la fiscalía contar con más detalles del ataque y también corroborar el embarazo de la víctima, que dijo que esperaba un bebé de Cerimedo.

En cuanto a él, está previsto que declare esta tarde, informaron las fuentes. Después, el juez resolverá si convierte su “orden de aprehensión” en “detención preventiva” o dicta otras medidas para evitar su fuga. Cerimedo fue detenido hoy en el aeropuerto Viru Viru, de Santa Cruz de la Sierra.

Quienes llevaron adelante el ataque fueron dos personas, vestidas como repartidores de delivery , que llegaron al hotel en una moto robada. Interceptaron a la mujer y uno le disparó, mientras el otro le robó su cartera y su celular. Después, se fueron en una moto diferente de aquella en la que habían llegado. Todo eso quedó registrado en la cámara de seguridad.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, informó esta mañana que “días pasados habrían tenido un problema sentimental la señora Beller y el señor Cerimedo” y que a él lo arrestaron justo antes de que dejara Bolivia. “Teníamos la información de que se estaba constituyendo de La Paz a Santa Cruz por vía aérea, entonces desplegamos nuestro personal de aeropuerto, que procedió al arresto”, afirmó Gómez.

El vicepresidente de Bolivia , Edmand Lara, sostuvo hoy, en una declaración pública, que, pese a que Cerimedo es “ asesor personal” del presidente Paz , debe ser investigado como cualquier otra persona y afirmó que en estos momentos es el principal acusado del ataque a Beller. Lara está enfrentado con Paz.

Beller fue operada esta mañana y seguirá por el momento internada. Por ahora no lograron recuperar su teléfono.

Cerimedo es consultor político y fue asesor de Milei . Fundó La Derecha Diario (LDD) , medio de comunicación afín al gobierno libertario que el Presidente retuitea asiduamente (durante la mañana de hoy retuiteó cinco de sus posteos). Hasta al menos marzo pasado, Cerimedo seguía siendo uno de los dueños de LDD.

Además, es el CEO de Numen Publicidad. Actualmente no tiene ningún cargo oficial en la gestión de La Libertad Avanza, según informaron fuentes oficiales a LA NACION . “Estaba hace tiempo distanciado de Milei”, dijeron desde la Casa Rosada.

El rol de Cerimedo fue central en la campaña presidencial de Milei: admitió haber estado a cargo de un ejército de “miles” de trolls en redes sociales y, durante un tramo de la campaña, el hoy Presidente le delegó la fiscalización de los votos, tarea de la que después fue apartado. Llegó a integrar la mesa chica de Milei.

En una entrevista con LA NACION , reconoció que hace “campañas negativas” , es decir, “suministrar información real que el candidato rival no quiere que se conozca”.

También participó en otras campañas presidenciales, como la de Jair Bolsonaro en Brasil y la del actual presidente boliviano, hoy aliado de Milei.

El año pasado, Cerimedo declaró ante la Justicia como testigo en la causa en la que se investiga al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo por presuntas coimas.

En su declaración, Cedrimedo dijo que Spagnuolo, que era amigo suyo, le había hablado de un supuesto circuito de compra de medicamentos en el que se pagaban coimas que terminaban en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem .

Agregó, además, que fueron varias conversaciones, a lo largo de 2024, sobre situaciones relacionadas con retornos o pagos indebidos en la Andis.

La declaración fue clave porque introdujo en la causa la noticia de los supuestos sobornos por una vía independiente de los audios de Spagnuolo que aludían a coimas, cuya validez como prueba está cuestionada.

Fuente: La Nación