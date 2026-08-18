“Mi papá no se iba a dejar robar”: así fue el crimen de un contratista de obra en Ingeniero Budge

El sábado por la mañana Jorge Britos Alcaraz (54) salió de su casa sin decir a dónde iba. Se subió, como todos los días, a su Ford Ranger negra con los vidrios polarizados. "Tenía miedo", dice su familia, que cuenta de un asalto previo en el que le habían sacado la camioneta y todo el tiempo que tardó en recuperarla. Sabían, también, que iba armado, que siempre estaba "atento" y que "no se iba a dejar robar".

La brutal escena quedó filmada por las cámaras de seguridad y se ve claramente a la víctima estacionar en Cosquín al 1300, entre Bragado y Australia, en Ingeniero Budge , partido de Lomas de Zamora .

Algo sucede mientras una mujer empieza a abrir la reja y vuelve a cerrar. No está claro si advierten algo, si es un comportamiento habitual o si él le es que lo pide. Pero no bien baja del vehículo, una moto con dos personas entra en escena y le tiran a matar. Jorge cae herido. También llega a dispararles a sus agresores, que logran escapar.

"Mi papá andaba armado en esa zona porque ya le habían robado la misma camioneta y la recuperó. La tiene registrada, siempre fue un hombre muy organizado. Tiene portación . Ese sábado él estaba yendo a buscar herramientas y empleados para llevar a una obra en Boulogne", contó David Britos Martínez (30) , uno de los hijos de la víctima, a Clarín .

Jorge Britos Alcaraz migró desde Paraguay y llevaba 33 años viviendo en Argentina. Vivía en Villa Lugano con su esposa, de 51 años, y una de sus hijas, de 14, además de una nieta. Desde ahí salió el sábado a la mañana.

Trabajaba como contratista y su hijo David solía acompañarlo en las obras.

Una de las hipótesis del caso es que había mantenido una relación extramatrimonial con otra mujer, que sería la que aparece en el video, y con quien también tendría un hijo.

Lo describen como una persona "sumamente trabajadora, de ley", siempre preocupada por "mantener todo en regla".

Su gran pasión era la pesca. Cada vez que podía se iba de viaje y se sumaba a cualquier grupo de amigos que se organizara un fin de semana con esa actividad.

Tenía una pistola Taurus de calibre 9 milímetros y en su entorno lo definieron como alguien "muy avispado" que " bajo ningún concepto se iba a dejar robar" .

Ante las primeras especulaciones periodísticas, su hijo David manifestó con indignación: " Están ensuciando a una persona muy trabajadora ", desmintiendo que el crimen se haya producido en el contexto de un ajuste de cuentas.

El sábado 15 de agosto, minutos después de las 6 de la mañana, la víctima se detuvo frente a Cosquín al 1300, en Ingeniero Budge, cuando lo sorprendieron sus asesinos.

Según lograron reconstruir los investigadores a través de cámaras de seguridad, "una moto con dos ocupantes avanzó de frente por el medio de la calle y se detuvo justo delante de la camioneta".

"Al advertir la amenaza, Jorge abrió la puerta del conductor y bajó apuntándoles", indicaron.

Fue en ese momento que el que iba como acompañante de la moto se bajó y le disparó.

La secuencia duró segundos. Jorge recibió un balazo mortal en el pecho y cayó al suelo. No había nada que hacer. Junto a su cuerpo, la Policía encontró su arma con una vaina servida y el cargador con 10 municiones intactas.

Luego del crimen, los delincuentes escaparon y un vecino llamó al 911.

La investigación quedó a cargo del fiscal Nicolás Espejo, de la Fiscalía N° 7 de Lomas de Zamora.

El detenido, identificado como Sebastián Abel (22) , se negó a declarar este lunes.

Gracias al seguimiento por las cámaras de seguridad, agentes de la comisaría 10ma. de Ingeniero Budge, la Sub-DDI de Lomas de Zamora y del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Policía bonaerense realizaron dos allanamientos.

En uno de ellos encontraron al detenido, herido con un disparo que entró y salió por el cuello , además de ropa similar a la que se ve usar a los asesinos en el video.

Los investigadores no pueden descartar ninguna hipótesis, ya sea un intento de robo o un ajuste de cuentas. Todavía no está claro el móvil del crimen.

El conductor de la moto fue identificado, pero sigue prófugo. Según anticiparon, podría tener antecedentes por " encubrimiento ".

Investigan, además, si no fueron los mismos que el viernes participaron de otro hecho en el que la víctima fue un policía federal.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín