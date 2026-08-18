Milei celebró el dato de la inflación mayorista: “Y al final, julio empezó con cero”

El presidente Javier Milei celebró este martes el dato de la inflación mayorista de julio, que registró un aumento del 0,8% respecto del mes previo y una variación interanual del 31,1% .

“Y al final julio empezó con cero”, destacó el mandatario en X . Además, el mandatario elogió la gestión del ministro de Economía, Luis Caputo , quien también destacó en la misma red social esa cifra mensual.

“La variación en el mes fue la más baja desde mayo de 2025, y la menor para un mes de julio desde el año 2019 ”, remarcó el ministro.

Y agregó: “ La variación interanual del IPIM fue de 31,1% , desagregada en un incremento de 38,6% en los Productos Primarios, 29,5% en los Productos Manufacturados, 45% en la Energía Eléctrica y 21,3% en los Productos Importados”.

El dato sobre inflación mayorista divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), representa el tercer mes consecutivo con desaceleración. En julio se registró un alza de 0,8%, frente al 1,1% de junio, el 2,5% de mayo y el 5,2% de abril. Es el dato más bajo en 14 meses.

El informe oficial detalló que el resultado de la inflación mayorista de julio fue impulsado por un incremento del 0,8% en los productos nacionales y del 0,5% en los importados.

En la comparación interanual, los precios mayoristas registraron una variación del 31,3% , ubicándose por debajo del 33,8% de la inflación minorista.

En tanto, en el acumulado anual, el sector mayorista avanzó un 16,6%, casi tres puntos porcentuales menos que el 19,3% que marcó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el mismo período.

Si bien la inflación mayorista suele compararse con la minorista —que en junio fue del 1,9%—, sus metodologías difieren: la canasta mayorista incluye únicamente bienes , mientras que el IPC abarca un combo de bienes y servicios medidos a nivel del consumidor final.

Fuente: La Nación