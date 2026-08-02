La engañaron con una falsa entrevista de trabajo y apareció asesinada en una playa: el brutal femicidio que conmueve a Mar del Plata

Una joven de 24 años fue brutalmente asesinada en una de las playas del sur de Mar del Plata , donde había sido citada para una supuesta entrevista de trabajo . Su cuerpo fue encontrado semienterrado, con ataduras, golpes y heridas de arma blanca . Detuvieron a dos sospechosos que intentaron escapar cuando estaban quemaban su ropa en un tacho .

La víctima es Mailén Johana Antonich , madre de dos hijas de 1 y 6 años, que se encontraba desaparecida desde el sábado por la tarde, cuando cerca de las 16 salió de su casa para ir a una supuesta entrevista laboral y nunca volvió .

Su familia comenzó a buscarla hasta que su hermano la encontró muerta esta madrugada , en un predio del balneario Punta Cantera , en el límite con Punta Mogotes. Su cuerpo estaba oculto detrás de una casilla, cubierta por una frazada y con los pies y manos atadas .

Los detenidos son dos hombres de 26 y 27 años , que trabajan de serenos en el lugar donde se halló el cuerpo, por orden del fiscal Carlos Russo.

Según reconstruyó la familia, Antonich había sido contactada a través de Facebook por una propuesta de trabajo . Le indicaron que debía presentarse en un supuesto balneario de la zona de Punta Mogotes para realizar una entrevista y le pidieron una foto para gestionar un carnet.

La familia fue a radicar una denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría 16. En diálogo con medios locales, dijeron que no las recibieron, pero fuentes policiales consultadas por Clarín lo desmintieron. Confirmaron que las cámaras de seguridad muestran que, tras acercarse por primera vez a la sede policial a las 0.10 de hoy, los familiares se retiraron y regresaron a formalizar la denuncia a las 2.12 .

Finalmente, siempre según fuentes policiales, a las 3.51 llegó una denuncia al 911 de que había dos hombres en el lugar donde había sido convocada Johana. Allí fueron aprendidos y se encontró el cuerpo.

Los familiares reconstruyeron los últimos movimientos de Johana. Una amiga logró acceder a su cuenta de Facebook y encontró la última conversación con la persona que la había citado para la entrevista laboral.

En diálogo con el medio local 0223 , María, madre de la víctima, explicó: "A ella la contactaron porque estaba buscando trabajo. Tiene dos hijas y necesitaba trabajar. Le dijeron que fuera a un balneario que no existe, el 'Balneario Punta Mogotes Cero'. La pasó a buscar un remisero y la llevaron engañada. Ahí la estaban esperando tres hombres más ", relató.

La búsqueda los llevó hasta una playa de la zona sur, donde, según explicó María, había cámaras de seguridad y testigos que detectaron movimientos sospechosos.

Los dos detenidos fueron encontrados cerca de donde estaba el cuerpo, quemando la ropa de la víctima en un tacho. Al notar la presencia de policías, los sospechosos salieron corriendo pero fueron capturados poco después, cuando se escondían bajo el parador Waikiki. Uno de ellos tenía sangre en su ropa y ambos presentaban rasguños, compatibles con lesiones defensivas.

De acuerdo con información policial, los detenidos son serenos en la zona de balnearios y el cuerpo de la víctima fue encontrado detrás de la casilla donde ambos pernoctaban.

La madre de Johana vive en Buenos Aires y debió viajar de urgencia a Mar del Plata cuando se enteró de lo ocurrido. Sin embargo, reclama que no le permitieron ver a su hija. "Mi hijo ya la había reconocido y yo solo quería verla. No me dejaron", lamentó.

Y pidió que este caso sirva para prevenir nuevas víctimas: "Quiero que las chicas sepan que ese supuesto balneario no existe. Si las citan para una propuesta de trabajo en ese lugar o las pasa a buscar un remisero como parte del trabajo, desconfíen. Es todo una mentira".

Fuente: Clarín