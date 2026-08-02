Dos helicópteros chocaron en Grecia mientras combatían un incendio forestal

ATENAS (AFP).- Dos helicópteros colisionaron este domingo mientras combatían un incendio forestal en la zona costera de Psatha , en Grecia. Las cuatro personas que iban a bordo fueron rescatadas y trasladadas a un hospital, dos de ellas en estado grave.

Según informaron las autoridades, las aeronaves militares Bell, contratadas por el Departamento de Bomberos para combatir los incendios cerca de Atenas, habían despegado desde la base aérea de Elefsina y operaban en condiciones de visibilidad y navegación extremadamente adversas.

Tras el impacto de las aeronaves se puso en marcha una operación de búsqueda y rescate, y luego se logró ubicar a la tripulación. Las cuatro personas a bordo fueron rescatadas por el servicio de emergencia EKAB y trasladadas de urgencia al 251.º Hospital de Aviación General.

Dos de los tripulantes sufrieron heridas leves, mientras que los otros dos ingresaron inconscientes como consecuencia de la colisión, según informó el diario griego Kathimeriní . De acuerdo con los primeros reportes, dos de los ocupantes son rumanos y los otros dos, griegos.

El siniestro ocurre en medio de incendios forestales activos en todo el país, intensificados por condiciones meteorológicas adversas y ráfagas de viento que alcanzaron los 100 km/h .

En las últimas 24 horas se registró un foco inextinguible en una zona boscosa de la isla de Cefalonia y una masiva evacuación en los hoteles y los alojamientos turísticos en el pequeño puerto pesquero turístico de Katelios ante el avance de las llamas.

Además, tres bomberos murieron , dos en Creta y uno en el Peloponeso durante complejas operaciones. Los incendios en las islas de Creta y Paros ya afectaron 6.000 hectáreas .

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis , declaró que los próximos días serán “extremadamente difíciles” .

“Cuando los vientos soplan con tal fuerza, ni siquiera las decenas de aeronaves de las que disponemos pueden operar con seguridad ”, escribió en un posteo difundido en canales oficiales de las redes.

En una semana, más de 16.000 hectáreas de bosques y tierras agrícolas fueron arrasadas por las llamas. En plena temporada turística, el país se encuentra en estado de máxima alerta .

Porto Germeno , ubicado próximo a Psatha -escenario del accidente aéreo- es un lugar de veraneo apreciado por los habitantes de la capital cuya población aumenta considerablemente en verano. Allí decenas de viviendas resultaron dañadas y destruidas por voraces incendios, según las autoridades.

Afectada cada verano por el fuego forestal debido a las frecuentes olas de calor y a la sequía , Grecia había estado hasta ahora relativamente a salvo de los grandes incendios que golpearon al inicio de la temporada estival a Francia y España.

En Francia, los incendios forestales en los departamentos de Gironda y Var muestran signos de remitir. Las autoridades informaron que solo se registraron pequeños rebrotes en el suroeste de Gironda.

En el centro de España, los incendios que arrasaron decenas de miles de hectáreas la semana pasada ya están mayormente bajo control, aunque los bomberos aún enfrentan focos aislados . Por otro lado, un incendio declarado el sábado en la provincia occidental de Cáceres obligó a evacuar a unas 800 personas.

Los científicos advierten que los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor, son cada vez más frecuentes e intensos debido al cambio climático.

Fuente: La Nación