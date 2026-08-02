Mendoza: evacuaron a 200 turistas de Puente del Inca tras un inesperado temporal de nieve

En el último tramo de las vacaciones de invierno, 200 turistas debieron ser evacuados este fin de semana de la montaña cuando intentaban disfrutar la nieve en Mendoza, pero se encontraron con un fuerte temporal de viento blanco y lluvias intensas. Fotos y videos del momento registraron las dificultades para mantenerse de pie y caminar por el temporal.

Las autoridades activaron un protocolo de emergencia en la zona del Puente del Inca durante la tarde de este sábado para resguardar a los visitantes ante la rápido desmejora de las condiciones climáticas.

El operativo contó con la presencia de Gendarmería Nacional y servicios de emergencia locales, que trasladaron a los turistas desde el punto turístico hasta la localidad de Penitentes , para ponerlos a resguardo.

En las últimas semanas, Mendoza es una de las provincias cordilleranas que viene sufriendo las inclemencias del tiempo con algunas "ventanas climáticas" que permitieron que los visitantes pasaran un rato por la montaña. Por este motivo, también se vio un aumento inusual de personas en la zona.

Los equipos de rescate debieron actuar con rapidez para sacar a los turistas de allí y evitar situaciones de mayor riesgo, como lo ocurrido recientemente en una montaña en Catamarca, donde turistas y trabajadores mineros quedaron varados por varios días.

En el operativo trabajaron de manera conjunta Gendarmería Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Policía de Mendoza y la Guardia Urbana Municipal de Las Heras. De acuerdo a las estimaciones oficiales, se evacuaron aproximadamente 200 turistas, aunque medios locales indican que podrían ser hasta 300.

Las autoridades reportaron que algunas personas debieron recibir atención médica por hipotensión, ansiedad e hipotermia .

En la primera semana de agosto, el área mendocina de Puente del Inca enfrentará días caracterizados por temperaturas bajo cero, fuertes vientos y alta probabilidad de nevadas, pero con una mejora hacia el miércoles.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que el frío intenso y las ráfagas de viento impactarán la región durante varias jornadas consecutivas, afectando tanto la vida cotidiana como la circulación en rutas de montaña.

La acumulación de nieve y la persistencia del viento blanco dificultan el tránsito en la zona y Vialidad Nacional trabaja a diario para despejar rutas.

Por las condiciones climáticas, no se encuentra transitable el tramo que conecta Puente del Inca con el Túnel Cristo Redentor, el paso fronterizo con Chile, que lleva cerrado ya varias semanas.

Ademas, las autoridades decidieron cerrar el tránsito en la Ruta 7, a partir de Uspallata. La medida se debe no solo a las condiciones meteorológicas, sino también al desprendimiento de rocas en diferentes sectores de la calzada, informaron.

Maquinarias trabajan actualmente para abrir una “brecha sanitaria”, mientras cientos de camiones buscan rutas alternativas hacia el sur del país, redirigiéndose a otros pasos como Cardenal Samoré o Pino Hachado en Neuquén, trayectos que pueden demorar hasta cuatro días para cruzar.

Las previsiones oficiales de ambos países estiman que el paso podría reabrirse a mediados de la próxima semana si las condiciones mejoran.

Otros tramos que no se encuentran transitables son la ruta provincial 222, hacia Las Leñas y Los Molles, debido al intenso temporal; así como la RP220, que conecta la ruta 40 con San Rafael.

Para este domingo, tanto para Puente del Inca como el resto de la zona cordillerana de Mendoza rige alerta naranja por caída de nieve. Además, también se suma una alerta amarilla por fuertes vientos, que podrían soplar a una velocidad de 87 km/h.

Ante este panorama frío, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó salir únicamente si la situación lo requiere, evitando traslados innecesarios durante el periodo de nevadas intensas. En caso de desplazamiento, se debe utilizar solo vehículos preparados para circular en hielo y nieve, con equipamiento adecuado y siempre portando una pala para emergencias.

Fuente: Clarín