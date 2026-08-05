La declaración de Facundo Moyano ante la Justicia tras el episodio con Candela Arizaga

Facundo Moyano fue liberado este martes por la noche tras permanecer largas horas detenido por un confuso episodio con su pareja Candela Arizaga en el barrio porteño de Belgrano.

Sin embargo, antes de ser liberado, declaró ante la Justicia en el marco de la causa donde quedó imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

En su indagatoria ante el auxiliar fiscal Julián Pistone , a la que accedió Infobae, Moyano explicó: “Quiero decir que mi vínculo con Candela, mi novia, siempre fue amoroso, afectivo nunca hubo ningún tipo de tensión y menos de agresión física o verbal. Y tampoco el día de la imputación de los hechos hubo impedimento de que salga o entre del departamento”.

La declaración tuvo lugar en la Unidad de Flagrancia Norte que tomó intervención en el caso. Luego, el hijo del líder de Camioneros, quedó libre. Pero deberá cumplir una serie de medidas: no podrá acercarse a la víctima a un radio menor de 300 metros, tiene prohibido el contacto durante todo el proceso penal , deberá fijar domicilio y comparecer a todas las citaciones de la Fiscalía y del Juzgado.

El hecho se conoció este martes tras un llamado al 911 que alertó sobre una joven que corría semidesnuda y descalza en la vía pública. Detrás de ella, el ex político trataba de alcanzarla mientras circulaban por la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano.

La secuencia habría comenzado a las 5.14 am, cuando la joven abandonó un edificio ubicado sobre la avenida Libertador al 5400 , donde había pasado la noche con Moyano.

Primero se la vio ir por la vereda detrás de su perro, pero poco después parecía estar en estado de alteración cuando pasó a desplazarse por la calle. Mientras que el imputado corría detrás de ella, en esos instantes, el encargado de un edificio ubicado sobre la misma cuadra donde reside el ex diputado dio aviso a la Policía.

Segundos después, el sistema de emergencias recepcionó otro llamado que describía la misma situación: una joven que corría desnuda mientras un hombre la seguía de cerca. A partir de estas alertas, el personal policial encontró a la pareja en el cruce de Virrey Vértiz y Sucre.

Al constatar el estado en el que Arizaga se encontraba, ambos fueron trasladados hacia la comisaría 13A. Mientras que Moyano quedó detenido, su pareja fue derivada hacia la guardia del Hospital Pirovano. Allí, le suministraron líquidos por vía intravenosa, luego de que el titular del SAME, Alberto Crescenti , revelara que la joven había reconocido que “venía de varios días de consumo”, durante un diálogo con TN.

La causa, a cargo del fiscal Julián Pistone, se centra en esclarecer si existieron lesiones y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. En este sentido, buscarán determinar qué ocurrió dentro del inmueble antes del arribo policial y establecer las circunstancias exactas del episodio.

En el expediente también interviene el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº4, subrogado por Julia Correa , quien aprobó la orden de allanamiento en el departamento de Moyano. Según supo Infobae , los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares y hallaron una jeringa, aunque los reactivos dieron resultado negativo para estupefacientes.

La modelo e influencer Candela Arizaga que protagonizó el confuso episodio con Facundo Moyano afirmó ante las autoridades que el sindicalista “no le pegó” .

En su testimonio, brindado en el Hospital Pirovano a donde fue trasladada tras ser encontrada junto a Moyano en la esquina de Sucre y Virrey Vértiz, Arizaga ratificó que el acusado “no le hizo nada” y que el episodio fue “producto del consumo de drogas” , según explicó a la División Protección Familiar de la fuerza porteña.

Las pericias hasta el momento avalan su relato: la médica legista que la analizó solo encontró un raspón en una de sus rodillas , producto de la caída durante su carrera.

Fuente: Infobae