Cayó el tirador “Checho”: lo acusan de emboscar y acribillar a un hombre en las piernas tras una pelea

La Policía bonaerense detuvo a “Checho” un hombre de 33 años, acusado de emboscar y acribillar a un hombre luego de tener un altercado con otras dos personas en el partido de Malvinas Argentinas, indicaron fuentes judiciales a Infobae .

El sospechoso fue identificado como Sergio Javier Vega, a quien apresaron tras un allanamiento realizado en una vivienda de Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas , en el marco de una causa por lesiones graves .

El operativo, autorizado por el Juzgado de Garantías N°6, a cargo del juez Jason Leonel Castellano , y la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°21, bajo la fiscal Lorena Carpovich, permitió el secuestro de armas de fuego y municiones .

Según detallaron fuentes del caso a este medio, la intervención se originó a partir de la denuncia de F.A.P., quien manifestó haber sido agredido físicamente por tres hombres el 4 de mayo pasado.

Durante el incidente, reconoció a uno de los agresores como “Checho” . Tras retirarse del lugar, el sospechoso regresó armado y efectuó varios disparos que impactaron en las piernas del denunciante .

Personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) de San Miguel localizó el domicilio del apuntado y solicitó la correspondiente orden de allanamiento.

El procedimiento, concretado en una vivienda de la calle Perú al 3100, resultó en la detención de Vega y el secuestro de una escopeta marca Hunt Group calibre 12,70, una pistola Bersa modelo TPR9 calibre 9mm, cuarenta y seis municiones calibre 9mm y doce cartuchos calibre 12,70.

La fiscal Carpovich dispuso además la realización de un informe médico al detenido, la documentación fotográfica de los elementos secuestrados y la notificación de las actuaciones procesales. Vega permanece alojado en la dependencia policial a la espera de ser trasladado a sede judicial.

Fuentes oficiales indicaron que la causa está caratulada como lesiones graves y continúa bajo la órbita del Departamento Judicial de San Martín.

Fuente: Infobae