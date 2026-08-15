Jairo Sánchez, dueño de un restaurante: “En muchos lugares se obliga a pagar en la caja por este motivo”

La costumbre de pagar la cuenta en la mesa empezó a desaparecer en varios bares y restaurantes . Cada vez es más común que los clientes tengan que acercarse a la caja para abonar , una modalidad que, según los propios dueños, llegó para quedarse y responde a razones prácticas.

En este marco, Jairo Sánchez , dueño de un restaurante y creador de contenido hostelero, explicó que esta tendencia se ve sobre todo en locales de alta rotación o con espacio reducido . “En muchos sitios se obliga a pagar en la caja para que el cliente se levante, deje la mesa libre y se siente otro rápido”, detalló. Así, los establecimientos logran que el recambio de mesas sea más ágil y que los camareros no tengan que hacer viajes extra para llevar la cuenta.

El sistema de pago en caja no solo agiliza el movimiento de clientes , sino que también simplifica la gestión interna del local . Al centralizar el cobro en un solo punto, se reduce la interacción de los camareros con el dinero, tanto en efectivo como digital.

Esto implica que la responsabilidad del manejo de la caja recae en menos empleados , lo que ayuda a minimizar los riesgos.

Aunque hace años pagar en caja podía parecer una rareza, hoy la práctica se extiende y podría convertirse en la norma en muchos locales. Especialmente en bares pequeños o de alta rotación, el objetivo es claro: liberar la mesa lo antes posible y optimizar el servicio .

Así, la próxima vez que te pidan pagar en la caja, no te sorprendas: detrás de ese gesto hay una estrategia pensada para mejorar la dinámica del local y reducir riesgos para el personal.

Fuente: TN