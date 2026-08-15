Cerraron más de 30.000 empresas argentinas en los últimos dos años y medio

En mayo, cerraron 2371 empresas respecto del mes anterior, lo que implicó una caída mensual del 0,49%. De esa forma, se acumula un total de 30.633 compañías que dejaron de funcionar desde que asumió Javier Milei en diciembre de 2023 . Esta cifra representa un descenso del 6%, el mayor para los primeros dos años y medio de una gestión presidencial en las últimas dos décadas.

El dato surge del Monitor Mensual de Empresas elaborado por Fundar, un informe que analiza la evolución mensual del entramado empresarial argentino sobre la base de información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) . Considera como empresa a “toda persona física o jurídica que cuenta con al menos un trabajador registrado en relación de dependencia, excluyendo el personal de casas particulares”.

El documento muestra que la variación de la cantidad neta de empresas que cerraron en los últimos dos años y medio presentó una reducción sostenida . En la comparación interanual, se registraron 16.560 empresas menos (-3,3%). Además, se encadenan 16 meses consecutivos de caídas mensuales y 27 meses seguidos de retrocesos interanuales.

La cantidad total de empresas en la Argentina se ubicó en 481.724 en mayo de este año. Ese número es inferior al máximo histórico de la serie, que se alcanzó en febrero de 2012 con 540.282 firmas. También es menor al registro de noviembre de 2023, el mes de referencia utilizado como punto de partida de la actual gestión: entonces había 512.357 empresas.

“ El deterioro es generalizado ”, marcaron desde Fundar. En mayo, 15 de los 18 sectores económicos registraron caídas respecto del mes anterior . Los más afectados en el quinto mes del año fueron alojamiento y gastronomía (-1,4%), industria manufacturera (-0,9%) y transporte y almacenamiento (-0,6%). Si se toma como referencia el inicio de la actual gestión, los sectores más golpeados son transporte y almacenamiento (-17,1%), actividades inmobiliarias (-13,8%) y construcción (-9,3%).

A nivel territorial, todas las provincias registraron pérdidas durante el último mes y 23 de ellas muestran una caída tanto en la comparación interanual como desde noviembre de 2023 . La única excepción fue Neuquén , que incrementó la cantidad de empresas desde el inicio del actual gobierno. En el otro extremo, La Rioja, Catamarca y Tierra del Fuego registraron los mayores retrocesos.

“ Los datos muestran una economía cada vez más partida en dos . Mientras algunos sectores concentran inversiones de gran escala, buena parte del entramado empresario sigue achicándose. El desafío es que esas inversiones convivan con un tejido productivo más amplio y dinámico, capaz de generar empleo de calidad”, señaló Guido Zack, director de Economía de Fundar.

En ese sentido, el reporte señaló que los casos más relevantes en las últimas semanas se dieron por crisis en algunos sectores, cambios o bajas en el consumo y la apertura importadora.

En contraposición, el informe destacó que “se confirmaron proyectos de gran escala en logística, energía y minería”, de los cuales varios fueron aprobados para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “Se trata, en su mayoría, de inversiones intensivas en capital y de largo plazo , que conviven con una retracción del entramado empresarial en otros sectores de la economía”, puntualizó.

El último informe de flujos de empleo y demografía de empresas de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social determinó que hacia fines de 2025 el balance entre la apertura y el cierre de firmas fue negativo . En el cuarto trimestre del año pasado, el stock de empresas se redujo en 6243 unidades (-1,1%) y la tasa de cierres alcanzó el 3,8%.

Sin embargo, el documento aclaró que “ la reducción del entramado empresarial se explica principalmente por el bajo nivel de aperturas y no por un incremento extraordinario de los cierres ”. En ese mismo período, las aperturas representaron el 2,5% del total de firmas, uno de los valores más bajos de la serie histórica y 1,3 puntos porcentuales por debajo de la tasa de cierres. Las aperturas generaron 39.500 empleos, pero los cierres destruyeron 50.200, dejando una retracción de aproximadamente 11.000 puestos de trabajo .

El investigador Daniel Schteingart, sociólogo de Fundar y coautor del informe Monitor Mensual de Empresas, precisó que el nivel de cierres de empresas en el país es el más alto en el período de la pospandemia y coincide con una fuerte caída en la apertura de firmas . La brecha entre ambos es elevada, solo superada en 2020 por la pandemia y en la crisis de 2001.

El analista señaló que lo llamativo en la amplitud en la diferencia entre apertura y cierre de empresas se registra en un período en que la economía presenta un crecimiento : “En los últimos 30 años, siempre que crecía el PBI, subía la cantidad de empresas y viceversa. Cuando caía, se destruía. Ahora creció la economía y sigue cayendo la cantidad de empresas que hay en la Argentina”.

“ La economía está claramente en dos realidades distintas ”, determinó Schteingart. El PBI total crece de la mano de sectores como el petróleo, la minería, el agro y las finanzas, que mueven poco el empleo y menos la cantidad de empresas. Las firmas que se expulsan son aquellas cuya actividad está más floja e inciden más en el volumen neto de empresas.

El investigador señaló que “ no es un fenómeno exclusivo de la industria ”, puesto que la actividad, afectada por la apreciación cambiaria y la apertura de importaciones, explica un poco más de 3000 empresas cerradas sobre un total de 30.000 en la gestión actual. Se le suma la reducción en la construcción, el comercio, los hoteles y los restaurantes.

En tanto, observó que también hubo “ un cambio en la forma del trabajo y de la organización productiva ”. Por ejemplo, la caída en el rubro transporte automotor de pasajeros representa entre 4000 y 5000 de las 30.000 firmas que se clausuraron desde noviembre de 2023 por el auge de las aplicaciones. “No es que desaparece ese trabajo, sino que cambia la forma en la cual se lleva a cabo”, concluyó.

Fuente: La Nación