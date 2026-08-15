Santa Fe: un joven de 29 años volvía del velorio de su hermana y murió tras chocar con un camión

Un joven de 29 años murió el jueves por la tarde en un choque en la ruta nacional 19 mientras volvía del velorio de su hermana. La víctima iba desde la provincia de Santa Fe hasta Río Tercero , Córdoba. En el siniestro también resultaron heridas dos personas.

El hecho ocurrió a la altura de la localidad santafesina de Joséfina , cerca del límite provincial. Tres hombres de 77, 37 y 29 años, padre e hijos oriundos de Río Tercero , iban a bordo de un Citroën Basalt cuando el vehículo impactó contra un camión que transportaba garrafas de gas, indicó el medio local El Periódico . Ambos circulaban en el mismo sentido, hacia Córdoba.

El conductor del auto sufrió heridas leves, mientras que el acompañante que iba en el asiento delantero, identificado como Francisco Gómez , murió en el lugar. En tanto, la tercera persona resultó herida y fue trasladada al Hospital Iturraspe de San Francisco para recibir asistencia médica.

Tras el choque, equipos de emergencia y personal policial se acercaron al lugar. Allí se declaró la muerte de la víctima y se iniciaron las pericias de rigor para determinar las causas del choque.

El Citroën resultó dañado de manera severa en la parte delantera y en el costado donde se encuentra el asiento del acompañante. En tanto, según imágenes difundidas por medios locales, el camión tuvo un impacto en la parte trasera.

Se desconoce el estado de salud del chofer del camión, que es oriundo de la ciudad santafesina de Frontera.

El padre del joven, Luis Gómez, es conocido en el rubro gastronómico de Río Tercero. Tiene el restaurante Topacio , que se encuentra cerrado por duelo. Si bien hay poca información al respecto, los medios confirmaron que había viajado junto a dos hijos a Santa Fe por la muerte de una de sus hijas.

Javier Díaz, el jefe de Bomberos de Frontera que asistió a la familia , indicó: “Lamentablemente, al impactar contra un vehículo mayor, lo más duro y más difícil se lo llevaron ellos . Tuvo como saldo una víctima fatal, un señor que terminó en terapia intensiva y el conductor con lesiones leves”.

En diálogo con FM Sol , sumó: “Desconocemos las causas, pero los accidentes ocurren en cualquier kilómetro de la autovía”.

Nueve horas después, en la madrugada del viernes, se registró otro choque a la misma altura de la ruta nacional 19, en Joséfina. El siniestro ocurrió a cuatro kilómetros de distancia del incidente en el que murió Gómez.

En este caso, una mujer que iba a bordo de una camioneta Chevrolet S10, en la que viajaban también otras tres personas, murió tras el impacto del vehículo contra la parte trasera de un camión que transportaba cereales, publicó el medio El Once .

Al igual que el choque anterior, la víctima iba en el asiento del acompañante y era oriunda de Córdoba . En paralelo, el resto de los ocupantes resultaron ilesos.

En el lugar se desplegó un operativo en el que participaron cho efectivos de Bomberos Voluntarios de Frontera , personal policial y peritos de la Policía Científica de Santa Fe .

Fuente: La Nación