Hernán Lacunza advirtió que la solución de mercado que alienta Milei para las familias endeudadas podría tardar años: “Esto no se va a arreglar solo”

El exministro de Economía Hernán Lacunza dijo este jueves que, si el Estado no interviene, el problema de endeudamiento que aqueja a millones de personas podría demorar años en solucionarse , pero aclaró que no es necesario poner dinero estatal para arreglarlo.

"Hay una autoridad regulatoria para prevenir estos conflictos. Podría haber contribuido para prevenirlos con información, diciendo: están estas billeteras, estos bancos, todos estos actores del sistema financiero formal que te cobran este precio. Unos te cobran 700% de tasa, otros 500%, otros 200%. Ojo con las cuotas fijas, porque con eso es fácil engañar al público. Es muy fácil engañar al consumidor ", explicó el economista del Pro durante una entrevista en Radio Rivadavia .

"Ahora ya tenemos el lio. Si esperamos que se resuelva solo, va a tardar 5 años . Durante 5 años los 6 millones de personas que están en mora no van a poder ser sujeto de crédito, el sistema se va a hacer más comprimido. No se va a resolver solo ", agregó el exfuncionario durante la presidencia de Mauricio Macri.

Fuente: Clarín