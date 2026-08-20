Fernando Cerimedo pidió declarar: contó cómo conoció a Nadia Beller y aseguró que tenían una “relación más de amistad, con ética y respeto”

El especialista en campañas digitales Fernando Cerimedo declaró de forma voluntaria en la causa por presunto delito de tentativa de feminicidio en contra de su expareja Nadia Beller , que sobrevivió a un ataque armado ocurrido el lunes en la puerta de un hotel de Bolivia.

El ex asesor de Javier Milei y actual consultor del presidente Bolivia, Rodrigo Paz, contó en calidad de testigo cómo conoció a la abogada y militante, e intento despegarse de las acusaciones de violencia de género.

Según la información a la que tuvo acceso el medio local El Deber , Cerimedo dijo ante la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) que conoció a Beller en octubre de 2025 a través de un amigo en común.

"En diciembre de 2025 firmé el decreto 5515; ella me hizo observaciones y tomamos un café. Se empezó a quedar en mi departamento en La Paz. Tuvimos una relación más de amistad, con ética y respeto", aseguró.

En la declaración que fue adjuntada a la imputación presentada por la comisión fiscal, dirigida por Yolanda Aguilera y presentada ante el juez, Cerimedo afirmó que vio por última vez a Beller este lunes 17 de agosto , horas antes del ataque.

"El día domingo, 17 de agosto, nos vimos, me dijo que iba al hotel (Viru Viru, donde ocurrió el ataque). El lunes 18 se quedó en el hotel y yo me fui a La Paz en el vuelo de las 06:00”, sostuvo.

La Justicia de Bolivia definirá este jueves si dicta la prisión preventiva por 180 días para Cerimedo por la tentativa de homicidio. El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, reiteró en las últimas horas que el asesor es el "principal acusado" del hecho y que permanece aprehendido en celdas policiales.

En tanto, Yolanda Aguilera, que integra la comisión que investiga el ataque, señaló por su parte que ya se tomó la declaración de la víctima. "Se colectó también las grabaciones de las cámaras de seguridad y también se realizaron otros actos investigativos", indicó Aguilera.

El ataque ocurrió en las puertas de un hotel en la ciudad de Santa Cruz , capital de la región homónima, cuando dos hombres vestidos como repartidores de comida a domicilio se acercaron a Beller, uno le disparó varias veces y el segundo le robó sus pertenencias, según confirmaron la Policía y la Fiscalía.

Cerimedo fue detenido el martes en la madrugada en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, a donde llegó procedente de La Paz horas después del ataque armado.

Beller, que tuvo vínculos con la izquierda y la derecha bolivianas, denunció un supuesto encubrimiento por parte de la Policía de Bolivia en favor de su expareja y pidió que la investigación no sea declarada en reserva para poder acceder a las investigaciones del caso.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó el martes que Cerimedo no fue asesor, sino "un colaborador cercano" de Paz durante la campaña para las elecciones generales de 2025 y que posteriormente "siguió colaborando" en algunos "temas concretos de comunicación", sin formar parte de la estructura del Estado.

Cerimedo fue parte de la estrategia de comunicación de Javier Milei durante la campaña presidencial argentina de 2023. También fue vinculado a la investigación en Brasil sobre el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario.

Fuente: Clarín