El Gobierno dio de baja a 18 prepagas y mutuales: cuáles son y por qué se tomó la medida

El Gobierno nacional dispuso la baja de 18 entidades de medicina prepaga, mutuales y cooperativas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP).

La decisión fue adoptada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) luego de una serie de auditorías destinadas a verificar que las empresas y organizaciones registradas cumplieran con los requisitos establecidos para operar.

Según la información difundida por la SSS, las entidades excluidas presentaban distintas irregularidades, entre ellas ausencia de actividad efectiva, falta de afiliados y documentación incompleta . La medida se encuadra en un proceso de control y reordenamiento del sistema de salud privado que lleva adelante el Gobierno.

La resolución implica que las entidades alcanzadas dejan de integrar el registro oficial que habilita a las empresas de medicina prepaga a desarrollar su actividad bajo la regulación de la Superintendencia.

La decisión se enmarca en una depuración sobre entidades que, de acuerdo con las auditorías, no cumplían con las condiciones requeridas para permanecer inscriptas.

El proceso de fiscalización busca actualizar el registro y detectar organizaciones que figuran formalmente como prestadoras pero que no tienen una actividad efectiva. En este caso, la SSS determinó que las 18 entidades no reunían las condiciones necesarias para continuar formando parte del RNEMP.

La decisión se suma a otras medidas de reorganización implementadas sobre el sistema de salud privado desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

El Gobierno sostiene que el objetivo de estos controles es fortalecer la fiscalización, eliminar registros de entidades que no funcionan efectivamente y ordenar el universo de prestadores alcanzados por la normativa.

La Superintendencia de Servicios de Salud avanzó con una nueva depuración del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga tras detectar falta de actividad, afiliados y documentación obligatoria. Las bajas no afectarían a usuarios porque las entidades no tenían beneficiarios activos al momento de las auditorías.

Fuente: Clarín