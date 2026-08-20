Hay alerta amarilla por vientos fuertes con ráfagas de más de 70 km/h en toda la costa bonaerense para este jueves 20 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para este jueves 20 de agosto en toda la costa bonaerense .

Según el organismo, se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 45 km/h , con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h .

La alerta abarca toda la costa bonaerense , desde Carmen de Patagones hasta San Clemente del Tuyú . Entre las localidades alcanzadas se encuentran Bahía Blanca, Médanos , Monte Hermoso, Necochea, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar y Mar del Tuyú , entre otras.

La alerta amarilla avanzará de oeste a este a lo largo de este jueves. El fenómeno comenzará durante la mañana en el sur de la costa bonaerense, afectando la costa de Patagones .

Luego se extenderá durante la tarde hacia localidades como Bahía Blanca , Monte Hermoso y Necochea , entre otras.

Finalmente, llegará entre la tarde y la noche a la Costa Atlántica, desde Mar del Plata hasta San Clemente del Tuyú , incluyendo Villa Gesell, Pinamar , Mar del Tuyú y alrededores.

Fuente: TN