Jorge Tartaglione, cardiólogo, sobre el colesterol: “Para evitar riesgos, lo más importante de todo, es tener una dieta saludable, un control de peso y dormir bien”

La prevención en cardiología experimentó un cambio de paradigma fundamental. Según explica el cardiólogo Jorge Tartaglione , la medicina actual ya no espera la aparición de síntomas para intervenir, sino que busca calcular el riesgo cardiovascular de manera anticipada.

“Antes yo te decía, vos tenés que tener el colesterol por debajo de 200, hoy tengo que ver, tengo que hacerle un riesgo, le saco un riesgo con mi teléfono y veo qué hago. Antes era esperar que tenga un síntoma, hoy es antes ”, afirmó el especialista.

Para el tratamiento, el estilo de vida es el pilar central. “Primero tengo un cambio de estilo de vida . Comé lo que se pudra, comé lo que venga de la tierra, comé lo que de sol; una dieta mediterránea”.

Asimismo, el especialista remarcó el uso de estatinas , pero enfatizó: “ Esto te lo tiene que recetar tu médico . Muy importante que te sientes con él y lo evalúes. Si tenés dolor de pierna, tengo que cambiártelo por una etapa posterior que es el ácido bempedoico y hay unos medicamentos nuevos”.

“Para evitar riesgos, lo más importante de todo, es tener una dieta saludable, un control de peso y dormir bien” , destacó el profesional.

El colesterol funciona en el organismo de manera compleja, es por ello que el profesional utilizó una metáfora para explicar su dinámica: “Vos imaginate una arteria como una autopista. Sobre esa autopista va a ir un camioncito, que es el colesterol bueno, que va agarrando de la pared”, el colesterol y se lo lleva al hígado.

“Además va a haber un camión malo, que lleva el colesterol malo, que hace que se deposite sobre la pared . Después viene un más malo, que es un camión con acoplado que lleva colesterol para depositarse más cantidad en la pared que era la LPA”, sumó.

La evaluación también requiere prestar atención a la lipoproteína A (LPA), especialmente en pacientes con antecedentes familiares. “Si vos tenés un riesgo a 10 años, tenés que hacértelo una vez en la vida. Te tienen que medir lipoproteína A , que tiene un componente genético. Si ese componente genético lo tenés elevado, yo tengo que bajar mucho más el colesterol LDL ”.

“Si tenés un riesgo bajo, intermedio, tengo que llevar el colesterol humano menos de 100. Si el riesgo es alto, tengo que llevarlo a menos de 70, si tuviste un infarto o has tenido un evento cardíaco, tenés que llevarlo menos de 55″, cerró el profesional.

Fuente: La Nación