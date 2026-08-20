Quini 6: los resultados del sorteo de este miércoles 19 de agosto

Este miércoles 19 de agosto se realizó el sorteo N°3401 del Quini 6 , organizado por la Lotería de Santa Fe. Hubo pozos millonarios en juego y, aunque las principales modalidades quedaron vacantes, el Siempre Sale repartió más de $11,6 millones a cada ganador.

El pozo de $1.100.000.000 quedó vacante. Además, hubo 71 ganadores con cinco aciertos , llevándose cada uno $550.212,34.

El pozo de $1.100.000.000 quedó vacante, aunque hubo 47 ganadores con cinco aciertos que lograron ganarse $831.171,83 cada uno.

El pozo de $4.324.127.587 quedó vacante.

Hubo 30 ganadores con cinco aciertos, ganando cada uno $11.676.992,40 .

01 - 02 - 03 - 06 - 12 - 14 - 16 - 17 - 24 - 25 - 26 - 29 - 33 - 40

El sorteo tuvo 961 ganadores, que recibirán $208.116,55 cada uno.

El sorteo N°3402 se realizará el próximo domingo 23 de agosto a las 21.15 , con un pozo acumulado de $8.000.000.000 .

Para participar del Quini 6 , el apostador debe elegir seis números del 00 al 45 en una agencia oficial. Con una misma jugada participa de las modalidades Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Premio Extra .

Fuente: TN