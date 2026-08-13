Femicidio en Villa Devoto: la hija de 8 años vio por las cámaras cómo su papá mataba a su mamá

Romina María de los Ángeles Calvo (40) gritó. Pidió ayuda cuando su marido la atacó, presuntamente, con un cuchillo de carnicero. Fue la hija menor del matrimonio, de 8 años, la que escuchó y, según confiaron fuentes del caso a Clarín , corrió a mirar las cámaras de seguridad. Asustada, le pidió ayuda a su hermano mayor, de 21 años, que fue quien llamó al 911.

El agresor escapó corriendo y se autolesionó para evadir la detención. "A 200 metros del lugar, la Policía de la Ciudad lo atrapó. Tenía una herida cortante en el cuello y fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield", confirmaron las fuentes.

Además, secuestraron un cuchillo de gran tamaño y aseguraron que el hombre "perdió mucha sangre", por lo que está grave.

"Había cámaras por todos lados, inclusive en el cuarto ", confiaron a Clarín fuentes con acceso a la investigación.

No pudieron confirmar, de momento, si la había denuncias previas o antecedentes de violencia de género, por lo que tampoco descartan que las cámaras estuvieran por precaución tras una separación violenta o como maniobra de control del agresor hacia su familia.

"La nena escuchó gritos, corrió a ver las pantallas y vio que la mataba en el dormitorio, ahí avisó y llamaron al 911", detallaron sobre la desgarradora secuencia en la casa de la calle Pedro Morán al 5200.

Fue el hermano mayor, de 21 años, quien alertado por la nena, llamó al 911 a las 6.50 y manifestó que su padre había "matado a su madre" y escapó.

"Durante la comunicación, afirmó que se encontraba durmiendo cuando su hermana lo despertó y le informó lo sucedido", aseguraron.

Al llegar al lugar, el SAME encontró a la mujer muerta. Tenía una herida de arma blanca en el cuello. "No pudimos hacer nada", explicó Alberto Crescenti, titular del SAME, a TN .

Además, detalló que donde hallaron a Verón había manchas de sangre. El hombre está detenido y acusado del crimen de su esposa.

Según pudo saber Clarín , la pareja tiene comercios de venta de carne y pollo.

La causa es investigada por el Juzgado N° 62, a cargo de Darío Bonanno, y la Secretaría N° 79, a cargo de Carolina Petracca.

Fuente: Clarín