Iba con un posnet al gimnasio, abría lockers y usaba las tarjetas de sus compañeros: Estafó por $25 millones

NACIONALES









Un hombre de 39 años fue detenido en Rosario acusado de estafar por unos $25 millones a al menos cinco compañeros de gimnasio. Según la investigación, aprovechaba el momento en que las personas entrenaban para abrir sus casilleros, tomar sus tarjetas de crédito y realizar cobros millonarios con un posnet.

El acusado, identificado como Leandro Ramón I., entrenaba desde hacía alrededor de dos años en Brothers Fitness Club, ubicado en Salta al 1600, en pleno centro de Rosario. Fue detenido por la Policía de Santa Fe luego de terminar su clase de boxeo.

La investigación comenzó en abril, cuando una mujer denunció que durante el horario en que se encontraba entrenando habían realizado un cobro de $5 millones con una de sus tarjetas. Después aparecieron otras cuatro denuncias con características similares.

Los cinco damnificados coincidieron en que guardaban sus billeteras dentro de los lockers del gimnasio, que cuentan con una cerradura de media vuelta. Los cobros eran por $5 millones y el dinero terminaba acreditado en una empresa llamada Chapería Integral, vinculada al acusado.

La administración del gimnasio revisó las cámaras de seguridad y descubrió el presunto mecanismo. En las imágenes se observa al hombre acercándose a los lockers, abrirlos y buscar tarjetas entre las pertenencias de los socios. Luego, utilizaba un posnet para realizar los cobros sin que nadie lo advirtiera.

Uno de los principales problemas para las víctimas fue que las entidades emisoras consideraban que las operaciones habían sido realizadas de manera presencial con la tarjeta física, por lo que en algunos casos los damnificados debieron afrontar los pagos.

El acusado quedó detenido en la Comisaría 2ª de Rosario y es investigado por el Ministerio Público Fiscal de Santa Fe. El fiscal Damián Cimino busca determinar si existen más personas afectadas por el mismo mecanismo.