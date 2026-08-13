Rosarina de 18 años hizo historia: Ganó el Mundial de judo para atletas con Síndrome de Down

NACIONALES









La rosarina Lourdes Gatti, de 18 años, se consagró campeona mundial de judo para atletas con Síndrome de Down en el certamen disputado en Lindesberg, Suecia. La joven tuvo una actuación perfecta y llevó la bandera argentina a lo más alto del podio.

Gatti consiguió tres victorias consecutivas frente a representantes de Polonia, Suiza y Georgia, resultados que le permitieron quedarse con la medalla de oro y finalizar la competencia invicta.

Años de formación en Rosario

Lourdes practica judo desde los 9 años y desarrolló su formación en el Dojo Escuela de Judo Rubén Basualdo – Gabriela Valenti, en Rosario. Actualmente representa al Club Banco Nación.

Su llegada al Mundial fue el resultado de años de entrenamiento, competencia y preparación junto a su familia y su equipo deportivo.





Un logro para el deporte adaptado argentino

La judoca fue convocada meses atrás a la Selección Argentina, donde comenzó un proceso de entrenamientos y preparación para la competencia internacional.

El título mundial conseguido en Suecia representa un importante logro para el deporte adaptado argentino y destaca el trabajo que realizan clubes, entrenadores y familias para acompañar a los deportistas.

A los 18 años, Lourdes regresa de Suecia con una medalla dorada y un título mundial que también representa un orgullo para Rosario y para todo el deporte argentino.