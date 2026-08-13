Putin provoca a Japón con su primera visita a unas islas disputadas y Tokio reacciona con furia

MOSCÚ.– En un gesto que provocó la protesta de Japón , el presidente de Rusia, Vladimir Putin , visitó por primera vez el jueves las islas Kuriles , un archipiélago en el océano Pacífico controlado por Moscú y reclamado por Tokio, un día después de que ​ Corea del Norte –⁠país aliado del Kremlin– llevara a cabo importantes maniobras navales y un lanzamiento de misiles.

Putin visitó una planta procesadora de pescado, un hospital y una escuela en Iturup, una de las islas más meridionales del archipiélago . Además, conversó brevemente con residentes y se reunió con el gobernador de la región rusa de Sajalín, Valery Limarenko .

Japón reclama derechos territoriales sobre las cuatro islas más al sur del archipiélago , a las que llama Territorios del Norte. La Unión Soviética se las arrebató a Tokio en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, y la disputa ha impedido que los dos países firmen un tratado de paz que ponga fin formalmente a sus hostilidades.

Décadas de esfuerzos diplomáticos para negociar un acuerdo no han producido resultados visibles. Con el paso de los años, el Kremlin ha reforzado su presencia militar en las Kuriles con medidas que parecen subrayar su postura firme en la disputa.

“Esta visita (...) va en contra de la posición constante de Japón sobre los Territorios del Norte ”, declaró la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi , a la prensa.

La dirigente añadió que el desplazamiento de Putin “hiere los sentimientos del pueblo japonés y es absolutamente inaceptable” .

The President Vladimir #Putin visited the Kuril Islands for the first time today. The President's working program began with the Yasny fish factory on Iturup Island. There, he toured the production facilities, spoke with employees, and sampled caviar. #Russia pic.twitter.com/n9L6s5RcES

El ministro de Relaciones Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi , afirmó que su país “protesta enérgicamente” por la visita de Putin a Iturup, a la que llama Etorofu.

“Los Territorios del Norte, incluida la isla Etorofu [Iturup], son territorio inherente de Japón tanto históricamente como desde la perspectiva del derecho internacional ”, dijo Motegi en un comunicado.

Japón también protestó en 2021, cuando el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin , visitó la isla.

En los últimos días, Putin ha visitado varias regiones de Siberia y del Lejano Oriente ruso . Antes de llegar a Iturup, el presidente ruso hizo una parada en la isla de Sajalín para asistir a la parte final de los ejercicios de la Flota del Pacífico.

El Kremlin divulgó un video del mandatario en las islas y los medios rusos indicaron que conversó con pobladores y visitó la planta de procesamiento de pescado ​de Yasny.

Las imágenes del canal de televisión Vesti mostraban a Putin, vestido con un traje oscuro, de pie en una sala contemplando dos grandes ‌ejemplares de atún y fletán sobre una mesa, mientras dos funcionarios hablaban sobre la ⁠pesca y el comportamiento migratorio de los peces. También se detuvo ‌para probar las huevas de pescado locales.

🇷🇺 Russian President Vladimir Putin visited the Kuril Island of Iturup, the Kremlin press service reported. On the island, he toured the Yasny fish processing complex. Putin was shown the fish being caught today. He also sampled the caviar produced at the plant. pic.twitter.com/NyCNibN45x

“¡Qué clima tan estupendo ⁠hace aquí, como en un complejo turístico!” , comentó Putin ⁠a un grupo de vecinos de Iturup. “¡Y nosotros que pensábamos que lo había organizado usted!”, bromeó una mujer.

Las relaciones entre Moscú y Tokio se deterioron tras el conflicto ruso con Ucrania, iniciado en 2022 , cuando Japón se unió a los países occidentales en sancionar a Rusia.

Putin calificó el miércoles de “injustificadas” las sanciones impuestas por Japón.

“Japón ha identificado a Rusia como una gran fuente de amenazas. Me gustaría señalar que no estamos amenazando a Japón (...) Por el contrario, (Japón) tiene reclamos territoriales contra nuestro país”, afirmó el líder del Kremlin.

Actualmente las Kuriles tienen una población de 20.000 ciudadanos rusos que viven en condiciones climáticas difíciles. Las islas poseen depósitos minerales, incluyendo oro y plata, además de riqueza pesquera .

La visita ocurre tras el lanzamiento, el miércoles, de un misil balístico por parte de Corea del Norte , país aliado, hacia ‌aguas situadas al este de la ​península coreana, a pocos días de las importantes maniobras militares conjuntas de Seúl y Washington , denunciadas desde hace tiempo por Pyonyang.

Fuente: La Nación