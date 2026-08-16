Es argentino y trabaja en las minas de Australia: “En once días me quedaron 4752 dólares de ganancia”

Trabajar en una mina en Australia suele estar asociado a sueldos altos, jornadas extensas y campamentos alejados de las grandes ciudades . Para muchos argentinos que emigran al país, conseguir un puesto en este sector aparece como una alternativa para ahorrar dinero en poco tiempo.

Franco, un argentino que trabaja como utility , uno de los puestos más básicos dentro de las minas, contó su experiencia a través de un video publicado en Instagram . Según explicó, durante su primer swing —como se conoce al período de trabajo continuo en el campamento— trabajó durante 11 días y recibió 4752 dólares australianos tras descontar los impuestos .

“En dos semanas en Australia gané lo que en Argentina ganaba en tres meses” , contó en el video.

Franco aclaró que no es ingeniero ni operador de maquinaria pesada . Su puesto es el de utility , una de las posiciones a las que suelen acceder quienes recién llegan y buscan entrar al sector minero.

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Según relató, sus tareas están principalmente relacionadas con la cocina, la limpieza y el mantenimiento de los espacios comunes del campamento.

Su jornada comienza a las 10 de la mañana y trabaja 12 horas por día . Antes de empezar, debe realizar un test de alcoholemia y participar de una breve reunión en la que se repasan las cuestiones relacionadas con el trabajo.

Entre sus tareas habituales se encuentran:

El trabajo, según explicó, no requiere una formación profesional específica, aunque implica cumplir jornadas largas y adaptarse a la dinámica del campamento .

En su primer swing , Franco trabajó 11 días consecutivos durante 12 horas diarias. Su salario era de 38,97 dólares australianos por hora .

Eso significa que durante esos 11 días acumuló aproximadamente 132 horas de trabajo . Tras descontar los impuestos, aseguró que su ganancia fue de 4752 dólares australianos .

El dato que más llamó la atención fue la comparación con su situación anterior en la Argentina: según contó, ese dinero equivalía a lo que antes ganaba en aproximadamente tres meses de trabajo .

La rutina no termina cuando se deja de trabajar. Durante las dos semanas que dura el swing , Franco vive dentro del campamento minero , lejos de su casa y de su familia.

La jornada tiene dos descansos de 20 minutos y otro de aproximadamente una hora destinado al almuerzo. Este último descanso, según explicó, no es pago . Después de completar las tareas del día, el equipo deja todo limpio y termina la jornada.

El sistema permite concentrar muchas horas de trabajo durante un período corto y después tener días libres, aunque también implica pasar varios días consecutivos lejos de la vida cotidiana.

A pesar del sueldo, Franco remarcó que trabajar en una mina australiana no es una experiencia para cualquiera . “Son muchas horas, estás lejos de tu familia, vivís en el campamento por dos semanas”, explicó en el video.

También reconoció que existen personas que consideran que el sacrificio no compensa el dinero recibido , especialmente por la cantidad de horas trabajadas y el aislamiento durante los períodos de actividad.

Para quienes llegan a Australia sin experiencia en minería, sin embargo, el puesto de utility puede representar una de las puertas de entrada al sector.

Fuente: TN