Día del Niño: por qué se celebra hoy en la Argentina

Este domingo 16 de agosto se celebra el Día del Niño en la Argentina, una fecha que busca reconocer la importancia de las infancias. Se trata de una celebración especial, que con el paso del tiempo cambió su nombre y su significado .

En la Argentina, el Día del Niño se celebra el tercer domingo de agosto . Para 2026, la fecha quedó establecida para este domingo 16 de agosto.

La elección del tercer domingo de agosto quedó formalizada por el Decreto 562/2025 , emitido por el Gobierno Nacional para evitar superposiciones con el calendario electoral y ayudar a la planificación comercial.

De esta manera, facilita que las familias puedan reunirse , organizar actividades y compartir tiempo con los más chicos.

El objetivo principal de la fecha es reconocer a los chicos , poner en valor sus derechos y destacar la importancia de garantizar una infancia cuidada y protegida.

De esta manera, se recuerdan los derechos fundamentales de la infancia, como el acceso a la educación , la salud , la identidad , la protección y el derecho a crecer en un entorno seguro .

Más allá de los regalos, la jornada puede convertirse en una oportunidad para compartir actividades en familia , jugar , salir a pasear o simplemente dedicar tiempo a los más chicos.

El Día del Niño comenzó a instalarse en Argentina durante el siglo XX como una jornada destinada a homenajear a los chicos y promover la importancia de la infancia.

Con el paso de los años, la celebración se transformó en una de las fechas más importantes del calendario familiar y comercial argentino.

Fuente: TN