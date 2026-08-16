Sigue el mal tiempo en Buenos Aires: se pronostican lluvias y vientos hasta el martes

Después de las lluvias aisladas que se registraron este viernes y sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) seguirá con mal tiempo hasta el martes 18 de agosto .

Los especialistas informaron que para este domingo 16, se esperan chaparrones hacia la tarde . Además, para el lunes y el martes se pronostican lluvias aisladas .

Según los especialistas, durante la mañana se esperan neblinas y una probabilidad de precipitaciones de hasta un 10% . La temperatura será de 12°C .

Por la tarde, se pronostica hasta un 40% de probabilidad de chaparrones , con una máxima de 18°C .

Hacia la noche, la probabilidad de precipitaciones será de hasta un 10% y la temperatura bajará a 14°C . El cielo estará mayormente nublado.

Lunes 17: hay una probabilidad de precipitaciones de hasta un 10% por la madrugada y la tarde, con cielo mayormente nublado y ráfagas de hasta 50 km/h. Hacia la noche, hay hasta un 40% de chances de lluvias aisladas. Mínima de 10°C y máxima de 14°C.

Martes 18: por la madrugada y la mañana se pronostica hasta un 40% de probabilidad de lluvias aisladas, con mínima de 9°C y ráfagas de hasta 50 km/h. Para la tarde y la noche, se espera hasta un 70% de lluvias, con máxima de 12°C y ráfagas de hasta 59 km/h.

Fuente: TN