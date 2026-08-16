Enrique Molina, adiestrador canino: “No es recomendable dormir con tu perro porque invade un espacio muy personal”

Dormir con el perro es una costumbre habitual para muchas personas. Para algunos dueños, compartir la cama es una forma de demostrar cariño y fortalecer el vínculo con su mascota. Sin embargo, algunos especialistas en comportamiento animal consideran que no siempre es la mejor opción.

El adiestrador canino Enrique Molina explicó que uno de los principales errores que cometen los dueños es humanizar a sus perros y tratarlos como si fueran personas o niños pequeños.

Según sostuvo en una entrevista en el pódcast Morir de éxito , esta conducta puede generar ansiedad, inseguridad y problemas de comportamiento en algunos animales.

Para Molina, el perro debería contar con un lugar propio para descansar , especialmente durante las primeras etapas de convivencia.

“ No lo recomiendo por higiene y porque el perro invade un espacio muy personal del dueño ”, afirmó el adiestrador al referirse a la costumbre de dejar que el animal duerma en la cama.

La recomendación no significa que haya que evitar el contacto físico o el cariño. El punto, según el especialista, es establecer límites claros y permitir que el animal tenga espacios diferenciados dentro del hogar.

La cama del dueño puede ser uno de esos lugares. El perro puede contar con una cama propia, ubicada en un sector tranquilo de la casa , donde pueda descansar sin interrupciones.

Uno de los conceptos centrales de Molina es evitar la humanización excesiva de las mascotas . Los perros forman parte de muchas familias y es habitual que sus dueños los consideren un integrante más del hogar. Sin embargo, esto no significa que tengan las mismas necesidades o comportamientos que una persona.

El adiestrador sostiene que interpretar al animal como si fuera un niño pequeño puede terminar afectando su conducta . Por eso, además del afecto, es importante respetar sus necesidades como perro y establecer rutinas y límites.

Víctor Mañero, otro especialista en adiestramiento canino, también se mostró en contra de compartir la cama con los perros. “ El perro tiene su cama y yo tengo mi cama ”, sostuvo en una entrevista para el pódcast López and López .

Mañero puso el foco especialmente en la higiene y recordó que los perros pueden entrar en contacto con barro, tierra y otros elementos durante sus paseos.

Esto no significa que dormir con una mascota sea automáticamente perjudicial en todos los casos. La decisión puede depender de las características del animal, la convivencia y las preferencias de cada persona . Las recomendaciones de estos adiestradores apuntan principalmente a mantener límites y espacios diferenciados.

Una alternativa es preparar un espacio específico para el animal dentro de la casa. Puede ser una cama cómoda, limpia y ubicada en un lugar donde se sienta seguro .

Además, establecer desde el principio dónde debe dormir puede facilitar la adaptación y evitar que después sea necesario modificar una costumbre que el perro ya incorporó.

En definitiva, para estos especialistas, darle cariño a una mascota no significa permitirle hacer todo lo que hace una persona . Mantener límites también puede formar parte de una convivencia saludable.

Fuente: TN