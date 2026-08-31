El mensaje de Milei por el retiro de Messi de la selección argentina

El presidente Javier Milei compartió un breve mensaje en Instagram luego de conocerse este lunes el anuncio del retiro de Lionel Messi de la selección argentina .

“Muchas gracias HOMBRE IMPOSIBLE...!!!” , escribió el Presidente, acompañado de una foto de Messi de espaldas con la camiseta argentina.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento” , escribió el 10 en su cuenta de Instagram con una foto de las tres páginas escritas a mano.

Más tarde, Milei publicó en X un video de junio de 2018 en el que defiende con datos a Messi, que en ese momento era criticado por algunos hinchas y periodistas. “No hay jugador en la historia de la humanidad que haya hecho lo que hizo Messi” , sentencia Milei.

El expresidente Mauricio Macri también le agradeció a Messi por lo que le brindó a la selección.

“ Qué difícil es poner en palabras el agradecimiento que sentimos por Lionel Messi , por todo lo que significó para nosotros, por lo que iluminó el país y el prestigio que sembró para nuestra gente en el mundo entero. Qué afortunados somos de haber vivido al mismo tiempo que él y disfrutar las alegrías que nos regaló, una vez tras otra. Qué enorme cariño sentimos todos por él, aún sin conocerlo. Testimonio de un don de gente, esfuerzo, humildad y talento que trascenderá generaciones. Solamente, gracias. Todos te deseamos lo mejor que el mundo puede ofrecer, a vos, a tu maravillosa esposa que te acompañó siempre y a tus chicos. GRACIAS”, escribió Macri en X.

Messi ‌anunció este lunes ‌su ⁠retiro del seleccionado de Argentina tras dos décadas de carrera en las que logró un campeonato mundial y un reciente ​subcampeonato.

El delantero ⁠de ⁠39 años disputó 207 partidos y anotó 125 goles con el ​seleccionado argentino desde su debut en 2005, cifras que lo convirtieron ‌en el futbolista con más presencias ​y tantos con la “albiceleste”.

“Quiero comunicarles a ​todos que me retiro de la Selección. Fue una decisión que dolió y duele en el alma , pero entiendo que es el momento”, dijo Messi en su cuenta oficial de Instagram.

“ Me vacié , ya no tengo más para ​dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, añadió.

Messi indicó además que “ queda ⁠poco” de su carrera y que “se van cerrando etapas”, aunque tiene contrato con Inter ‌Miami de la MLS de Estados Unidos hasta 2028.

Luego de varias frustraciones, Messi ganó seis títulos con Argentina , entre la Copa del Mundo de 2022, dos Copas América y la Finalíssima, además de una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008 y un campeonato mundial Sub-20.

En junio ‌y julio, Messi maravilló una vez más al mundo con su actuación ⁠en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá , en el ‌que anotó ocho goles y alcanzó la final ⁠ante España.

“Me voy con la tranquilidad y ⁠el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados . Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!”, dijo Messi en el mensaje destinado a los aficionados.

La Pulga aclaró que estas palabras las escribió el ‌21 de julio, dos días después ​de la final . “Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, cerró.

Jorge Messi falleció semanas atrás , a los 68 años, luego de atravesar una larga enfermedad.

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Fuente: La Nación