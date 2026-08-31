Messi se despide de la Selección: esto dice la carta completa

Lionel Messi comunicó, en su cuenta de Instagram, el retiro como jugador de la selección argentina . “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, lanzó el rosarino, quien le puso punto final a su etapa con la camiseta celeste y blanca.

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De puño y letra, en tres hojas, Messi descargó todas sus emociones en un comunicado que llegó a las redes sociales, marcando así el final de su etapa en la selección argentina, donde cosechó seis títulos , cuatro de ellos en la mayor -Mundial, Finalissima y dos Copa América- y los restantes en la era juvenil -Mundial sub-20 y Juegos Olímpicos 2008-.

“ Me vacié , ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, reflexionó el delantero de 39 años, quien fue el capitán de la selección argentina y condujo al equipo en la era exitosa de Lionel Scaloni .

Después de 20 años ininterrumpidos, bajo la tutela de distintos entrenadores y acompañando a otros tantos compañeros que dejaron una huella en su camino, Messi agradeció la compañía de sus seres queridos, con el aliciente del reciente fallecimiento de Jorge, su papá .

“Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos ”, cerró La Pulga.

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.

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Fuente: La Nación