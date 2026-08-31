Rodrigo De Paul sobre Messi: “El más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginás cuántas sonrisas sacaste”

Este lunes Lionel Messi comunicó a través de su cuenta de Instagram que se retira de la selección argentina . Con una carta emotiva, se despidió y justificó que ya está “vacío”. Ante este mensaje, Rodrigo De Paul no tardó en manifestarse al respecto .

“Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra selección.. Solo gracias, el más grande de toda la historia , gracias por hacernos tan pero tan felices, ¡¡no te imaginás cuántas sonrisas sacaste!! Sos eterno” , escribió el futbolista en la sección de comentarios.

Después de dedicarle aquellas palabras a quien considera su amigo, De Paul reposteó en las historias de la misma plataforma social el video que Messi subió donde resume sus 20 años como futbolista .

Casi en simultáneo, Nicolás Tagliafico también saludó al excapitán del seleccionado argentino y le dedicó una foto en la que se puede ver a los dos darse un abrazo con la camiseta albiceleste. “Gracias eternas, Leo” , escribió el defensor.

Por su parte, Ángel Di María no quiso quedarse afuera y el rosarino también le dedicó un especial gesto desde sus redes. En sintonía con el resto, reposteó el comunicado de Messi y añadió: “Gracias eternas, capitán” .

Con puño y letra, Lionel Messi redactó un mensaje de despedida dos días después del final de la Copa del Mundo 2026 y ahora decidió compartirlo a través de las redes sociales con sus seguidores.

Con 39 años y una amplia trayectoria en el ámbito nacional e internacional, el que se considera como mejor futbolista de la historia argentina, después de Diego Armando Maradona, anunció que le dará paso a las nuevas generaciones .

De este modo llega el final de una etapa para el rosarino, quien cosechó seis títulos bajo la camiseta albiceleste, cuatro de ellos en la categoría mayor: Mundial, Finalissima y dos Copa América , y los restantes en la era juvenil: Mundial sub-20 y Juegos Olímpicos 2008 .

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más). Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil.

Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos. Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.

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Fuente: La Nación