Callejero Fino cantó a medias en la indagatoria: una noche con frío, hamburguesas y nada sobre la pistola

Natanael Alvarenga (30) , el músico de RKT más conocido como Callejero Fino , pasó la noche en la comisaría 4ta. de Benavídez. Allí compartió celda junto a su primo hermano, Steven Joel Ricca (27) . Ambos están detenidos por la tenencia ilegal de un arma de fuego sin numeración que le fue encontrada en la camioneta con la que circulaban sin patente por el partido de Tigre.

Según pudo saber Clarín , los familiares les enviaron hamburguesas para cenar. El músico pidió un buzo porque estaba pasando frío.

Este lunes, cerca de las 10, salió esposado de la comisaría y recorrió los apenas 20 metros que lo separaban de la fiscalía descentralizada de Benavídez.

Cosme Iribarren , fiscal general adjunto de San Isidro y a cargo de la sede de Benavídez, lo estaba esperando para indagarlo por los delitos de tenencia ilegal de arma de guerra, ya que tenía en su poder una pistola Glock calibre .40 con 12 proyectiles y con la numeración limada .

Ante el fiscal, Callejero Fino "cantó" a medias . Estuvo cerca de una hora, en la que se le leyó la imputación en su contra y el músico solo hizo referencia a que los agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT) lo trataron mal . Solo del arma decidió no decir nada.

Ricca, por su parte, indicó que iban camino a una fiesta a la que lo había invitado su primo, sostuvo que no sabía de la existencia del arma dentro del vehículo y que esa camioneta es uno de los tantos vehículos que posee Callejero Fino, y que la noche anterior habían usado para ir al show de Arcángel en el Movistar Arena, de Villa Crespo.

Los primos continuarán detenidos a la espera que la Justicia de Garantías determine si quedan en libertad, aunque vinculados al proceso penal en su contra.

Alvarenga y su primo Ricca fueron detenidos este domingo al mediodía tras un control vehicular del Centro de Operaciones Tigre (COT), cuando circulaban por la avenida Italia y ruta 27 de Benavídez a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok sin patente.

El músico estacionó detrás del patrullero de los agentes que estaban haciendo recorridas preventivas por la zona, cercana al centro de la ciudad de Tigre y de los accesos a muchos countries y barrios cerrados del partido.

La camioneta que manejaba no tenía las chapas patente delantera ni trasera, y ni siquiera llevaba un cartel con el dominio del vehículo en un lugar visible. Ese fue el motivo por el que le ordenaron detenerse.

Durante el operativo, se encontró también una pistola marca Glock calibre .40 -considerada arma de guerra- con numeración suprimida, y 12 balas en el cargador. Ni Alvarenga ni su primo tenían permiso de portación ni de legitimo usuario.

Según declaró en ese momento, Callejero Fino estaba rumbo al cumpleaños de JRei, también músico y novio de la cantante quilmeña María Becerra .

Por su parte, Jessica Belén, pareja del músico, publicó una historia en su perfil de Instagram con una foto de la sala de espera de la comisaría donde está alojado su novio, en el que agradeció el apoyo de todos sus seguidores.

"Natanael está bien y su familia también", sostuvo la joven.

Desde la productora que maneja la carrera del músico también emitieron un comunicado en su Instagram.

"Informamos que Callejero Fino se encuentra actualmente atendiendo un requerimiento firmado y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes”, apuntaron.

No es la primera vez que Alvarenga está vinculado a un hecho policial. El joven músico, referente de la movida RKT, cumplió una condena de siete años y medio por un robo agravado por efracción, por tener de drogas con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego.

Según fuentes penitenciarias, el músico siempre estuvo en su domicilio bajo la vigilancia de la tobillera electrónica desde abril del 2016 hasta junio del 2022, cuando cumplió la condena que fue controlada por el Juzgado de Ejecución N° 2 de San Isidro.

"Terminé preso por estar en un lugar donde no tenía que estar y con gente con la que no tenía que estar. No hay mucha vuelta, los que me acompañaban están presos o muertos. No me acuerdo del hecho. Son flashes. Me gustaría que un día me digan bien qué pasó. Contarle a mi mamá que no soy ningún violador ni que maté a nadie , porque todo eso está mal”, contó una vez en el programa Podemos Hablar (PH), que se emite por Telefé .

Durante el tiempo de detención domiciliaria se abocó de lleno a la música y hasta organizaba fiestas en el patio de su casa. En este tiempo, le pedía permiso a la Justicia cada vez que tenía un show en un boliche y hasta llegó a tocar en el Luna Park.

Finalmente, a mediados de 2023 hizo un video en sus redes en el que contó que había cumplido su condena. "En el día de hoy ya no le debo nada a nadie. Soy igual que cada uno de ustedes, estoy completamente libre”, contó.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín