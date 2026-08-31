El municipio invertirá 48 millones de pesos en insumos hospitalarios

MADARIAGA

La adquisición contempla soluciones e insumos descartables destinados a la atención sanitaria y representa una inversión de $47.925.200.





El Municipio de Madariaga adjudicó el Concurso de Precios N° 11/2026 para la adquisición de soluciones e insumos descartables destinados al Hospital Municipal, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de materiales necesarios para la atención de los vecinos.





La compra se realizó a través de un procedimiento de concurso de precios, en el que se presentaron dos oferentes. Luego del análisis de las propuestas y de las planillas de comparación de ofertas, la Comisión de Preadjudicaciones recomendó avanzar con la adjudicación de los distintos ítems de acuerdo con las condiciones económicas y técnicas ofrecidas.





De esta manera, Qualimed S.A. fue adjudicada para los ítems 1, 2, 3, 5 y 6, por un monto financiado de $45.825.200, mientras que Beta Medical S.R.L. fue seleccionada para el ítem 4, por $2.100.000.





En total, la adquisición alcanza los $47.925.200, destinados a fortalecer el abastecimiento del Hospital Municipal.





La medida se enmarca en las acciones que lleva adelante el Municipio para sostener y fortalecer los servicios de salud pública, garantizando los insumos necesarios para el funcionamiento y la atención en el Hospital Municipal.