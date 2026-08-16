Dólar hoy y dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 16 de agosto

Este domingo 16 de agosto no hay actividad en el mercado financiero y tanto para el dólar oficial como para el dólar blue se toman como referencia los valores de cierre del último día hábil de la semana .

En la última jornada hábil, el dólar oficial , en las pizarras del Banco Nación , cotizó a $1460 para la compra y $1510 para la venta .

En tanto, el dólar blue , que se comercializa en el mercado informal de cambios, en el último día hábil operaba a $1498,65 para la compra y $1545 para la venta.

El valor de los dólares financieros , categoría que engloba al dólar MEP (o dólar Bolsa) y al dólar CCL (contado con liquidación), involucra mecanismos bursátiles para hacerse de esta moneda a través de la venta de bonos y acciones.

El último día hábil, estos tipos de cambio cerraron al siguiente valor :

A partir de la salida del cepo cambiario , los bancos permiten hacer esta operación a través de su home banking . En ese sentido, se recomienda hacer la consulta correspondiente a la entidad bancaria. En caso de que esta lo permita, hay que tener en cuenta que cada empresa bancaria tiene horarios definidos para este tipo de operación.

En sintonía con las expectativas del mercado, la inflación cortó en julio una racha de tres meses consecutivos en desaceleración y marcó un 2,1%. Para los expertos, el índice de precios volvería a retomar un leve camino descendente —más lento que el previsto por el Gobierno— desde agosto, el mes en el que se había prometido oficialmente que comenzaría con un cero adelante.

En lo que va del año, el aumento de los precios acumuló 19,3% , mientras que en los últimos doce meses sumó 22,8%, según informó el Indec. La inflación núcleo -que no contempla precios estacionales ni regulados- fue de 1,8%, dos décimas por encima de lo que había relevado el organismo en junio.

Fuente: La Nación