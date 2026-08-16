Córdoba: otro colectivo atropelló a una mujer en la misma cuadra donde un periodista murió arrollado

Un nuevo accidente ocurrió en la esquina de Arturo Illia y Chacabuco , en pleno centro de Córdoba, el mismo lugar donde el reconocido periodista Salomón “Lalo” Wainberg murió arrollado por un colectivo. Este sábado, tan solo dos días después, una unidad de la misma empresa atropelló a una mujer en el mismo lugar.

El episodio ocurrió cuando un Mercedes-Benz de la compañía de colectivos Tamse , arrolló a una mujer mayor de edad que circulaba a bordo de una motocicleta Gilera Smash azul.

Tras el impacto, la víctima fue asistida de urgencia por personal médico de emergencias que acudió al lugar. En ese momento, los profesionales de la salud constataron que había sufrido traumatismos lumbares , en el hombro derecho y en la cadera izquierda , por lo que la trasladaron al Hospital de Urgencias.

Hasta el momento, se desconocen las causas del accidente y las autoridades trabajan para investigar la mecánica del hecho.

El jueves, dos días antes del accidente , un colectivo de la misma empresa atropelló al periodista cordobés cuando cruzaba la calle. Fue internado, pero a pesar de los esfuerzos médicos, murió el viernes debido a las graves lesiones que sufrió .

Wainberg era una figura muy reconocida dentro de los medios locales y también era un referente de la comunidad judía de la provincia . Durante décadas estuvo al frente de distintos espacios radiales y dedicó gran parte de su carrera a abordar temas vinculados con la cultura, la historia y la actualidad.

Al momento de su muerte, conducía el programa La Voz de la Paz , un ciclo de los domingos por LV2 Córdoba .

El hombre era licenciado en Ciencias de la Información, periodista y locutor nacional ; y desarrolló gran parte de su carrera en radio, lo que lo convirtió en una de las voces más habituales de los domingos en la ciudad.

Su trabajo estuvo especialmente ligado a la difusión de contenidos educativos y culturales , además de temas relacionados con la comunidad judía.

Uno de sus programas más reconocidos fue Kol Hashalom - La Voz de la Paz , que conducía junto a Ana Nélida “Lita” Sued y se transformó en un espacio de referencia para la comunidad judía de Córdoba.

Fuente: TN