Hay alerta amarilla por tormentas, vientos y nevadas para este domingo 16 de agosto: las provincias afectadas

En el marco de una semana en la que se registró un marcado descenso en las temperaturas , el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este domingo 16 de agosto continuarán las condiciones adversas y emitió una serie de alertas amarillas por tormentas, vientos fuertes y nevadas para distintas provincias.

Según el parte, las zonas afectadas por las nevadas son los puntos cordilleranos de San Juan —con un aviso de nivel amarillo — y el área central de Mendoza , en donde la alerta asciende al nivel naranja. En esas regiones se esperan nevadas persistentes de variada intensidad y acumulaciones de entre 10 y 30 centímetros, pudiendo ser superadas en forma puntual.

Frente a este panorama, el SMN recomienda seguir las instrucciones de las autoridades locales y salir únicamente si es imprescindible. En caso de circular, se aconseja hacerlo con vehículos preparados para el hielo y la nieve, y llevar una pala. También se deben revisar los techos, las canaletas y los desagües; ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono; y contar con alimentos no perecederos, agua potable y el celular cargado.

Por otro lado, el organismo emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para Catamarca, San Juan, Tucumán, La Rioja, Salta y Jujuy , en donde se prevén velocidades aproximadas de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 120. Se suma que en Catamarca, Salta y Tucumán rige una advertencia amarilla por viento Zonda .

A partir de estas previsiones, el SMN sugirió evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas , carteles publicitarios, árboles o postes, y tener precaución al conducir.

Finalmente, el organismo nacional también emitió una alerta amarilla por tormentas para las provincias de Corrientes, Entre Ríos y el este de Santa Fe , distritos que serán afectados por fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes, que podrán estar acompañados de ráfagas, granizo, lluvias abundantes en períodos cortos e intensa actividad eléctrica.

Considerando estas previsiones, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento , si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa también emitió el pronóstico para este domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en donde las condiciones se mantendrán inestables y con un leve aumento en las temperaturas.

El SMN informó que la temperatura máxima en la ciudad de Buenos Aires será de 18 grados , mientras que la mínima fue de 12°C en las primeras horas de la mañana. El cielo permanecerá nublado durante toda la jornada , y durante la mañana y la tarde se esperan lluvias aisladas , con hasta un 40% de probabilidades.

En la provincia de Buenos Aires , en tanto, la máxima será de 17°C y la mínima, de 10°C . Al igual que en la Ciudad, el cielo estará nublado y las condiciones adversas permanecerán a lo largo de los días.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 17°C y 9°C en Catamarca ; 18°C y 12°C en Chaco ; 12°C y 6°C en Chubut ; 12°C y 6°C en Córdoba ; 18°C y 12°C en Corrientes ; 14°C y 8°C en Entre Ríos ; 18°C y 12°C en Formosa ; 17°C y 1°C en Jujuy ; 12°C y 3°C en La Pampa ; 16°C y 5°C en La Rioja ; y 14°C y 2°C en Mendoza .

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 20°C y 10°C en Misiones ; 12°C y 6°C en Neuquén ; 12°C y 3°C en Río Negro ; 16°C y 1°C en Salta ; 17°C y 2°C en San Juan ; 16°C y 6°C en San Luis ; 4°C y -2°C en Santa Cruz ; 14°C y 9°C en Santa Fe ; 16°C y 10°C en Santiago del Estero ; 5°C y -1°C en Tierra del Fuego ; y 16°C y 8°C en Tucumán .

Fuente: La Nación