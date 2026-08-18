Detuvieron a una joven acusada de explotar sexualmente a su hermana de 14 años en OnlyFans

Una joven de 23 años fue acusada de facilitar y promover la corrupción de su hermana de 14 años en Maipú, Mendoza, a través de la producción y venta de contenidos sexuales en OnlyFans y otras plataformas digitales, indicaron fuentes del caso a Infobae .

La imputada, estudiante universitaria de veterinaria , recibió prisión preventiva domiciliaria por decisión de la jueza Julieta Espínola , ante las pruebas reunidas por la Fiscalía de Delitos Sexuales. El fiscal interviniente es Flavio D’Amore .

Según Diario Uno , la investigación comenzó por una cámara de seguridad que registró una conversación entre dos primas menores de edad. En esa charla, la adolescente de 14 años confesó haber sido forzada a participar en videollamadas de contenido sexual con adultos .

De acuerdo a su relato, la acusada le prometía un iPhone a cambio de su participación, aunque ese regalo nunca se concretó. La tía paterna de la víctima escuchó la conversación y radicó la denuncia .

La fiscalía sostiene que la joven utilizaba a su media hermana —con quien comparte madre— para exponerla ante adultos mediante videollamadas. El medio mendocino detalló que la joven habría amenazado a la adolescente con difundir los contenidos si revelaba lo ocurrido.

La menor declaró en cámara Gesell y ratificó los hechos. Señaló que su hermana administraba una cuenta de OnlyFans con fotos y videos eróticos, y que cada videollamada sexual se cobraba alrededor de 80.000 pesos , según consta en el expediente judicial.

Durante los allanamientos, la policía secuestró dos celulares y dos computadoras portátiles de la acusada, en análisis pericial. También se incorporó al expediente un informe de una billetera virtual con transferencias reiteradas hacia la cuenta de la joven , provenientes de Mendoza, Buenos Aires y Valparaíso.

La defensa, encabezada por los abogados Martín Musri y Pablo Carrizo, solicitó la libertad de la acusada , argumentando que existía consentimiento de la menor .

Presentaron mensajes de WhatsApp y declaraciones de la adolescente como respaldo, entre ellas: “No sé cómo voy a hacer para que entiendan que no me obligabas” y “Mi hermana no me obligó, lo hice para tener un celular porque yo lo quería. Sí me sentí incómoda, pero fue mi decisión”. No obstante, la jueza Espínola desestimó esos planteos y confirmó la gravedad del delito de facilitación y promoción a la corrupción de menores agravada por el vínculo, que contempla penas de 10 a 15 años de prisión .

La imputada permanece bajo arresto domiciliario en Maipú y no recibió autorización para asistir a clases presenciales en la universidad. La investigación sigue en curso y que avanzan los peritajes sobre los dispositivos incautados, a la espera de nuevos elementos probatorios.

Fuente: Infobae