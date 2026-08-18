La tía policía del adolescente asesinado en Mar del Plata salió a defenderlo: “No conocen su historia”

ZONALES

Familiares y allegados de Sebastián Nazareno García, el adolescente de 16 años que murió tras ser baleado por un comerciante durante un presunto robo en Mar del Plata, pidieron respeto y compasión ante los mensajes y críticas que comenzaron a difundirse en redes sociales.

El entorno del joven compartió distintas publicaciones para despedirlo y recordar su vida. Entre ellas estuvo la de su tía, Jimena García, agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quien publicó una foto de su sobrino y escribió: “Siempre presente”.

Ante el incremento de comentarios negativos en las publicaciones, una allegada a la familia realizó un pedido de contención para sus seres queridos. “Les pido un poco de respeto a las personas que no conocen su historia y un poco de compasión para los que lo queríamos, tanto familiares como amigos”, expresó.

Cómo ocurrió el hecho

De acuerdo con la hipótesis preliminar de la investigación, García era uno de los seis jóvenes que se acercaron a una Toyota Hilux estacionada frente a un comercio ubicado sobre avenida Champagnat, entre Saavedra y Primera Junta.

El propietario del vehículo, un comerciante de la zona, habría considerado que los jóvenes intentaban robarle. Entonces tomó un arma de su propiedad y efectuó ocho disparos.

García recibió tres impactos de bala y murió en el lugar antes de que llegara la ambulancia. Otro adolescente de 15 años también resultó herido en los brazos y sufrió la amputación de tres dedos de una mano.

La autopsia determinó que García presentaba tres heridas de bala, una en la zona torácica y otras dos en ambos hombros.

El comerciante quedó detenido por disposición de la Fiscalía y fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán. Durante la primera audiencia se negó a declarar, mientras que su abogado defensor solicitó que recibiera contención psicológica.