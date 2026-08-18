Una mujer murió tras caer 80 metros por un barranco

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Una mujer de 58 años murió luego de que la camioneta 4x4 en la que viajaba junto a otras cuatro personas desbarrancara y cayera unos 80 metros en la Cuesta de Lipán, Jujuy.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 30 de la Ruta Nacional 52, en una zona caracterizada por sus curvas y pendientes pronunciadas. La víctima era oriunda de la provincia de Buenos Aires.

Al momento del siniestro se registraban fuertes ráfagas de viento, que alcanzaban los 100 kilómetros por hora. Por motivos que todavía son investigados, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó cayendo por el barranco.

Los otros cuatro ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy. La Policía continúa trabajando para determinar las causas del accidente.

Otro accidente fatal en la zona

El hecho ocurre pocas semanas después de otro siniestro registrado en el mismo sector de la Cuesta de Lipán. En aquella oportunidad, un automóvil en el que viajaba una familia de cinco integrantes desbarrancó y cayó aproximadamente 50 metros.

Como consecuencia, un niño de 11 años murió y los otros cuatro integrantes de la familia sufrieron heridas graves. El grupo era oriundo de Ezeiza y circulaba desde las Salinas Grandes hacia Purmamarca.