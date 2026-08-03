Detuvieron en Chaco a una joven acusada de haber matado su novio de una puñalada durante una discusión

La localidad chaqueña de Resistencia no sale de la conmoción tras el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia , un hombre de 29 años que murió en las últimas horas tras recibir una puñalada en el pecho durante una discusión con su pareja , que fue detenida y acusada por el hecho.

El violento episodio ocurrió este domingo en una casa ubicada sobre la calle Donovan al 1400 . Según la investigación, en medio de una pelea, el joven recibió una profunda herida de arma blanca en el tórax del lado derecho.

Tras el ataque, un amigo de la víctima lo trasladó de urgencia al Hospital Julio C. Perrando . Los médicos lo ingresaron inmediatamente al quirófano pero, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, falleció a causa de un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

Mientras la Justicia intenta reconstruir con precisión las circustancias del hecho, la hermana de Matías publicó un desgarrador mensaje en las redes sociales.

“Que se haga viral y pido justicia por mi hermano. Lo mataste sin compasión . No se pudo defender. Ojalá te pudras en la cárcel, sabías muy bien dónde apuñalarlo para que no sobreviviera. Destruiste una familia “, escribió en un posteo.

En otro tramo de su descargo, expresó su determinación para que la acusada permanezca presa. “Yo me voy a encargar de que no salgas nunca más de la cárcel. Te llevaste lo que más amo en la vida “, afirmó.

El mensaje concluye con otra dura frase dirigida a la sospechosa: “Hay un Dios que todo lo ve. Y vas a sufrir en carne propia lo que hiciste“.

Por su parte, la imputada, una joven de 25 años identificada como Victoria Luz Cantero, dio una versión distinta de los hechos.

Según declaró, recibió un llamado de un amigo para que se acercara a la casa y, al llegar, encontró a Matías ya herido , tirado sobre la vereda.

Sin embargo, familiares y allegados de la víctima describieron una relación marcada por los conflictos. De acuerdo con esos relatos, la pareja había atravesado varias separaciones y recientemente había retomado el vínculo.

Entre esos antecedentes de violencia, los testimonios recordaron que la joven acusada por homicidio había dañado el parabrisas del auto de la víctima, lo agredía físicamente, lo arañaba y en una oportunidad golpeó reiteradamente el portón de la casa del joven durante una discusión.

Mientras la Justicia avanza para esclarecer cómo ocurrió el ataque y determinar las responsabilidades penales, la familia del joven asesinado insiste en un único reclamo: que el crimen no quede impune.

Fuente: TN