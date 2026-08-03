Llegó apuñalado al hospital y murió a las pocas horas: detuvieron a su novia

Un joven de 29 años que llegó apuñalado a un hospital de Resistencia murió pocas horas después de ser intervenido de urgencia para intentar salvarle la vida. La principal sospechosa del ataque es su novia , quien ya fue detenida hace unas horas.

Matías Julián Álvarez Guardia llegó minutos después de las 10 del domingo al Hospital Julio C. Perrando, en la capital de Chaco, gravemente herido de una puñalada en el costado derecho del tórax y debió ser ingresado inmediatamente al quirófano. Pese a la intervención médica, falleció como consecuencia de un shock hipovolémico que derivó en un paro respiratorio.

Tras las primeras investigaciones que llevó a cabo la policía local, Victoria Cantero , de 25 años y pareja de la víctima, quedó detenida como sospechosa del homicidio.

Facundo Cantero, hermano de la detenida y amigo de la víctima, fue quien, tras recibir una llamada telefónica, trasladó a Álvarez Guardia al hospital desde una vivienda sobre calle Donovan donde se habría producido el ataque.

La investigación busca ahora reconstruir qué ocurrió durante las horas previas al ataque que habría desencadenado el trágico final de Álvarez Guardia y cómo fueron las circunstancias en que recibió la puñalada.

De acuerdo con testimonios del entorno de la víctima citados por medios chaqueños, la pareja atravesaba una relación conflictiva y había registrado diferentes episodios de violencia. Ambos se habían separado, aunque posteriormente decidieron retomar el vínculo.

Este lunes, tras la inhumación de los restos del joven en una ceremonia realizada en el cementerio Parque Jazmín, la familia de la víctima pidió justicia y que la investigación avance también sobre otras personas vinculadas al episodio.

Noelia, hermana de Matias, habló con los medios chaqueños durante la despedida y pidió que se avance con la causa. "Ella ahora está viva, puede pagar una fianza, y a mi hermano lo estoy velando en un cajón. Un chico de 29 años", dijo, acompañada por familiares y amigos.

La joven relató que su hermano y Victoria no convivían pero si eran novios, y se conocían desde hacía dos años. "En el 2024 y en el 2025 la denunciamos (...) ninguna prosperó, nunca hubo una investigación", afirmó Noelia, quien señaló que las presentaciones se realizaron en la Comisaría Quinta Metropolitana y que, según su versión, no derivaron en medidas de protección.

Noelia también pidió que investigue a Facundo, el hermano de la detenida, quien trasladó al joven herido hasta el hospital en su vehículo particular sin dar aviso a la policía. "Facundo debería estar detenido (...) él es médico y sabe el protocolo, y eso es negligencia", sostuvo la joven, según reporta el portal Noticias9 .

"Lo único que pido es justicia. Justicia por Julián", concluyó Noelia, rodeada por familiares y numerosos amigos que se acercaron hasta el cementerio para despedir a Álvarez Guardia.

Fuente: Clarín