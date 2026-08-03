El asesino de Erica Soriano podría salir en libertad antes de tiempo: analizan reducirle la pena por haber estudiado en la cárcel

A Daniel Lagostena , condenado a 22 años de prisión por el homicidio de Erica Soriano , le concedieron una reducción de un año y tres meses en su pena bajo la figura del estímulo educativo. La familia de la víctima ya apeló la decisión, por lo que la Cámara en lo Penal de Lomas de Zamora tendrá que resolver si confirma o revoca el beneficio en los próximos días.

La medida fue tomada por el juez de Ejecución Juan Ignacio Sorrentino, que tuvo en cuenta los estudios y cursos que Lagostena realizó mientras permanece detenido en la cárcel de Olmos.

Sin embargo, la resolución fue cuestionada por la querella, que sostiene que el beneficio desnaturaliza el espíritu de la ley y favorece a un condenado que jamás colaboró con la Justicia.

En este sentido, el abogado de la familia de Erica, Marcelo Mazzeo , explicó a TN que el beneficio no debería aplicarse en este caso porque el condenado nunca mostró señales de arrepentimiento ni aportó información sobre el destino de la víctima.

“Lagostena viene pidiendo este tipo de beneficios hace rato y siempre se lo denegaron, pero ahora están haciendo una interpretación poco feliz de la ley“, sostuvo el letrado.

Para Mazzeo, el estímulo educativo fue pensado para quienes demuestran un verdadero proceso de reinserción social y no simplemente para quienes acumulan certificados de estudio.

“El estímulo educativo está solo para aquel que se resocializa, que se arrepiente o dice la verdad, y este no es el caso“, subrayó. Y agregó: “Acá le están dando una reducción de casi 16 meses de condena solo por hacer un par de cursitos“.

Según el expediente, el condenado cursó una Tecnicatura Superior en Industria Textil e Indumentaria , avanzó en carreras de Profesorado y Licenciatura en Sociología y acreditó cursos de cocina, panadería, programación, electricidad, manipulación de alimentos, confección textil, habilidades digitales y distintos talleres culturales y educativos.

Sin embargo, para la familia de Erica, ese recorrido académico no alcanza para justificar una reducción de pena cuando todavía sigue sin respuesta el principal interrogante del caso.

“Lagostena hizo todo lo posible por salir impune de este homicidio y todavía sigue ocultando dónde está su cuerpo “, remarcó Mazzeo, quien insistió en que el condenado nunca colaboró con la investigación ni brindó información que permita cerrar una de las búsquedas más emblemáticas de los últimos años.

Mazzeo fue todavía más contundente al describir la conducta del condenado. “ Lagostena es un psicópata , siempre intentó burlar a la Justicia de todas las maneras“, sostuvo.

Daniel Lagostena fue condenado el 12 de julio de 2018 a 22 años de prisión por el homicidio de Erica Soriano en concurso real con aborto. La investigación determinó que el crimen ocurrió entre la noche del 20 de agosto de 2010 y la tarde del día siguiente, cuando la joven, embarazada, fue vista por última vez.

Aunque su cuerpo nunca apareció, la Justicia concluyó que fue asesinada y que, después de cometer el crimen, el asesino habría quemado sus restos.

De quedar firme el estímulo educativo, Lagostena podría acceder a la libertad asistida el 1 de septiembre de 2028 , más de un año antes de la fecha prevista originalmente, que era el 1 de diciembre de 2029 .

La libertad condicional continúa fijada para el 1 de junio de 2030 , mientras que el vencimiento total de la pena está previsto para el 1 de octubre de 2037 .

Para acceder al beneficio, Lagostena acreditó una serie de estudios formales y cursos realizados durante su detención.

Entre ellos, figura la Tecnicatura Superior en Industria Textil e Indumentaria en el Instituto de Formación Docente y Técnica 136 (2022-2024), el Profesorado de Sociología en la Universidad de La Plata (ingreso en 2019, 10 materias aprobadas) y la Licenciatura en Sociología en la Universidad Nacional de La Plata (ingreso 2021, 11 materias aprobadas).

Además, completó cursos de Manipulación de Alimentos, Cocina, Programación web y de dispositivos móviles, Montador electricista domiciliario, Habilidades digitales, Panadería, Confección de bolsos y mochilas y Maestro pizzero y rotisero (este último aún en curso).

También participó en talleres de braille, apoyo escolar, guitarra, lectura y escritura, efemérides, expresión musical, masculinidades , historia, arte y plástica.

Fuente: TN