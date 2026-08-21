Deportaron a un exmilitar mexicano con alerta roja de Interpol acusado de tráfico de combustible y que había pedido asilo político en Argentina

Finalmente, Fernando Farías Laguna , un exmilitar mexicano detenido en abril pasado en Buenos Aires , fue extraditado este jueves por las autoridades argentinas a su país de origen, a petición de la Fiscalía General de México . Allí lo culpan de altos cargos criminales y lo sindicaron como parte de una estructura delictiva dedicada al tráfico ilegal de combustibles entre ese país y los Estados Unidos.

"Los buscamos, lo encontramos, lo detuvimos y próximamente afuera" , había prometido Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de la Nación, el jueves 24 de abril, cuando la Policía Federal (PFA) detuvo en Buenos Aires a Farías Laguna , exintegrante de la Armada de México.

Sobre Farías pesaba una alerta roja de Interpol y estaba prófugo desde septiembre de 2025 , cuando detuvieron a su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, y otras 13 personas (entre ellas cuatro oficiales de la Armada, tres empresarios, un marino retirado y cinco exfuncionarios de Aduana), en el marco de una investigación por tráfico ilegal de combustibles.

Su abogado, Epigmenio Mendieta, dijo que Farías Laguna "no quería regresar a México" y que "preferiría solicitar un asilo político, pues consideraba que su vida estaba en riesgo". Pero este jueves, a casi cuatro meses de su detención , el exmarino mexicano fue deportado por las autoridades argentinas.

"Ex servidor público que estaría relacionado con una compleja red criminal , dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible, realizado por vía marítima", señaló la Fiscalía General de la República (FGR) de México en sus redes sociales este jueves sobre Farías Laguna. Y precisaron que las investigaciones comenzaron en 2024, por petición de la cúpula de la Armada mexicana.

🔴 Mensaje de la fiscal general, @ErnestinaGodoy_ , con relación al traslado desde Argentina de Fernando “N”, ex servidor público que estaría relacionado con una compleja red criminal, dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible, realizado por vía marítima.…

Y agrega: "Esta acción es resultado de trabajos de inteligencia, seguimiento , coordinación e intercambio de información con la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). La Fiscalía General de la República agradece la colaboración de autoridades de los Estados Unidos de América, así como de la Cancillería y autoridades de justicia de la República Argentina ".

" A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad competente", concluye el comunicado de la Fiscalía.

Farías Laguna había sido detenido en Palermo en abril, en un procedimiento realizado en la calle. Estaba viviendo en un departamento de alquiler temporal l. La Policía dio intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de Julián Ercolini, para la extradición del detenido.

Su defensa, el abogado Epigmenio Mendieta, en cambio, brindó otra versión. "Por haber denunciado los hechos, lo incriminan en la red, pero además lo señalan como líder", argumentó el defensor. Además, puso en duda que el imputado tuviera la capacidad de operar un entramado de estas dimensiones y señaló que la FGR de México, al seguir esta línea de investigación, podría estar encubriendo a personas con mayor capacidad operativa y en toma de decisiones.

Según había informado Monteoliva, el hombre había entrado al país desde Colombia, con pasaporte falso y nacionalidad guatemalteca.

Fuente: Clarín