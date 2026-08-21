La Justicia declaró la caducidad del Frente Renovador y no podrá presentar candidatos en Chubut

Luego de cuatro años sin elecciones internas, el Frente Renovador (FR) perdió su personería jurídica en Chubut . Así lo dispuso Juzgado Federal de Rawson N°1, que declaró la caducidad del partido político fundado por Sergio Massa y que en esa provincia tuvo como máximo referente al exgobernador Mariano Arciani.

La novedad se dio a conocer mientras el exministro de Economía partió hacia la isla de Barbados junto con su esposa, Malena Galmarini , y varios amigos. El viaje, según trascendió, fue para celebrar su aniversario de casados.

La resolución del juez Hugo Ricardo Sastre se basó en el incumplimiento por parte de la fuerza política liderada por el tigrense de la obligación de llamar a comicios internos , de acuerdo con los plazos que marca la Ley 23.298 .

La determinación judicial, precisó ADN Sur, llegó a 50 días de la intimación enviada al FR en la que se advertía sobre la necesidad de un proceso electoral que acreditara su vigencia , ya que el último que se hizo fue en junio de 2022 y los mandatos adquiridos en aquel entonces ya se vencieron.

Frente a la falta de respuestas del partido, el fiscal federal Fernando Gélvez se pronunció entonces a favor de declarar la caducidad.

Antes de llegar a esta instancia, el massismo había intentado una jugada a través de la designación de la diputada provincial Vanesa Abril como interventora del partido.

En ese rol, informó que su tarea se había prorrogado hasta junio de 2027 y pidió que se detuviera el proceso de caducidad . La otra alternativa era que de les concediera un plazo extra para presentar un eventual cronograma electoral. Sin embargo, el pedido fue rechazado .

Entre los argumentos para desestimar el planteo, el fallo mencionó que " la intervención no exime al partido de cumplir con la renovación periódica de sus autoridades”. Además, agregó que no había una fecha posible para las elecciones internas al momento de dictar la resolución.

Si bien la caducidad no significa la desaparición del Frente Renovador y tiene la posibilidad de hacer actividades políticas, no podrá presentar candidatos hasta que no recupere la personería jurídica.

Hace una semana, la Fiscalía Nacional Electoral solicitó la caducidad del Frente Renovador pero en la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, por no mantener la cantidad mínima de afiliados que requiere la ley de los partidos políticos.

El pedido hecho por el fiscal federal Ramiro González incluyó también a lGEN, Partido Socialista Auténtico; Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria (ARI); Partido Izquierda Popular; Nueva Dirigencia; Instrumento Electoral por la Unidad Popular; Partido Principios y Valores y KOLINA (Corriente de Liberación Nacional).

Fuente: Clarín