Giro en el conflicto de las visas y China entre la Embajada de EE.UU. y la cooperativa de Neuquén: negocian un posible acuerdo

La disputa que puso a la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) en el centro de una escalada diplomática entre Estados Unidos y China por el uso de tecnología de Huawei en torno a Vaca Muerta abrió ahora un nuevo capítulo: después de denunciar presiones de funcionarios estadounidenses y advertencias sobre las visas de sus directivos, la cooperativa comenzó a explorar un entendimiento comercial con empresas de Estados Unidos.

Este jueves hubo una segunda ronda de reuniones de la empresa con la Embajada que conduce Peter Lamelas , según supo Clarín .

El giro no implica que CALF haya abandonado su vínculo con Huawei ni que haya aceptado las objeciones planteadas por Washington, afirman las fuentes consultadas. Por el contrario, la cooperativa sostiene que continuará definiendo sus compras "en función de precio, calidad y condiciones de financiamiento". Pero el conflicto terminó abriendo una puerta que hasta hace pocas semanas parecía improbable: que compañías estadounidenses puedan competir como proveedoras de los proyectos tecnológicos de CALF y que la propia cooperativa pueda ampliar su participación como prestadora de servicios para el sector Oil & Gas en Vaca Muerta.

El primer paso concreto se produjo el 12 de agosto, cuando el presidente de CALF, Marcelo Severini, encabezó una delegación que fue recibida en el Palacio Bosch por Lamelas. Según informó oficialmente la cooperativa, el encuentro estuvo centrado en la seguridad de las telecomunicaciones, la expansión de las redes y el crecimiento de CALF en la región de Vaca Muerta. La Embajada planteó, además, su disposición a explorar posibilidades de financiamiento, equipamiento y calidad para acompañar ese desarrollo.

El dato político y comercial es relevante porque aquella reunión ocurrió después de una fuerte escalada. A comienzos de agosto, y como anticipó este diario, CALF había denunciado que funcionarios de la Embajada de Estados Unidos habían presionado a sus directivos para que revisaran sus negociaciones con Huawei. Según la cooperativa, la advertencia incluía la posibilidad de que dirigentes de la entidad perdieran o no pudieran renovar sus visas para ingresar a Estados Unidos. El propio embajador terminó ratificando ante Clarín que esas comunicaciones reflejaban la posición oficial de Washington. Argumentó en tonces razones de "seguridad", de que detrás de Huawei está el Partido Comunista Chino, y que entrar a los Estados Unidos es "un privilegio no un derecho".

La controversia había comenzado por un proyecto tecnológico que excedía largamente una compra convencional. En abril, representantes de CALF viajaron a Shenzhen y visitaron la casa matriz de Huawei. Allí analizaron proyectos relacionados con fibra óptica, conectividad de alta capacidad, redes eléctricas inteligentes y un centro de datos en el Polo Tecnológico de Neuquén. La infraestructura proyectada quedó rápidamente asociada a una cuestión mucho más sensible: la seguridad de los datos vinculados con Vaca Muerta.

El argumento de la Embajada provocó una respuesta inmediata de la Embajada de China, que conduce Wang Wei. Los chinos acusan a Washington de utilizar la cuestión de las visas para presionar a una entidad argentina y cuestionó las afirmaciones de Lamelas sobre Huawei . Así, una negociación tecnológica de una cooperativa neuquina terminó convertida en una expresión local de la guerra comercial, tecnológica y estratégica entre Washington y Beijing.

El encuentro entre Lamelas y la conducción de CALF tuvo, según quienes participaron, un tono muy diferente al de las semanas anteriores. La reunión de este jueves, igual que en el Palacio Bosch, comenzó con un saludo cordial. Luego mostró a los visitantes distintas instalaciones del edificio y compartió aspectos personales de su trayectoria. La reunión propiamente dicha se desarrolló en un living dispuesto de manera circular, en un formato que buscó marcar cercanía. Lamelas es amigo de Donald Trump.

Según pudo reconstruir este diario, en la reunión del 12 de agosto, hasta ahora no conocida, Severini explicó entonces que CALF es una cooperativa y que sus consejeros responden incluso con su propio patrimonio frente a determinadas acciones que puedan iniciarse contra ellos. También explicó que las compras se realizan de acuerdo con criterios de precio, calidad y condiciones de pago, independientemente del origen geográfico del proveedor.

La definición buscó dejar claro un punto central para la cooperativa: CALF no pretende convertirse en una pieza de la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China.

En ese contexto, Lamelas volvió a plantear sus objeciones conocidas sobre Huawei y volvió a defender la necesidad de garantizar la seguridad de los datos asociados a Vaca Muerta. También habló de su intención de promover inversiones estadounidenses en la Argentina y de su compromiso con el objetivo de avanzar hacia un eventual régimen de ingreso sin visa para los argentinos. La llamada "visa waiver".

Fuentes relacionadas neuquinas dijeron a este diario que la posición de la empresa es comercial y no política: que las empresas estadounidenses puedan presentarse a las compras de equipamiento y tecnología que CALF lleve adelante, en igualdad de condiciones con otros proveedores.

La controversia dejó al gobernador neuquino, Rolando "Rolo" Figueroa , en una posición especialmente incómoda. Para la provincia está en juego las decenas de miles de millones de dólares puestos en Vaca Muerta, primero con YPF -que por cierto tiene acuerdos con Huawei- con Vista Energy, Pampa, Tecpetrol, y numerosas otras.

Para el Departamento de Estado es una cuestión política en este momento. Desde sectores neuquinos hubo mucha molestia inicial con la provincia y con el gobierno de Milei que guarda silencio. Para el caso, en la empresa dicen que el canciller Pablo Quirno nunca les contestó a los pedidos de mediación en el caso.

Pero el gobernador necesita preservar la relación con Washington en un momento en que Neuquén busca atraer capitales estadounidenses para desarrollar Vaca Muerta. Trascendió que este mediodía el gobernador estuvo en la embajada conversando con Lamelas -también lo hizo en mayo pasado- pero ninguna de las partes lo quiere confirmar.

Al mismo tiempo CALF es una pieza importante del entramado energético y tecnológico neuquino. Y la presión de una embajada extranjera sobre una cooperativa argentina lo obligó a pronunciarse.

“Creo que CALF debe tener la libertad de contratar a quien quiera”, sostuvo Figueroa al ser consultado en la Casa Rosada. Y agregó: “Yo no soy quién para decirle al Gobierno Nacional qué tiene que decir”, dijo el miércoles al ser consultado por los periodistas al salir de la Casa Rosada.

El conflicto de las visas -un instrumento de presión en toda Latinoamérica utilizado por la administración Trump-- llegó al Congreso de la nación donde legisladores kirchneristas quisieron que el embajador Lamelas fuera a explicar su posición el pasado 19 de agosto. Obviamente, no asistió a la convocatoria del miércoles 19 de agosto. Los legisladores resolvieron volver a citarlo.

El dato más incómodo para Washington es que, después de las amenazas por las visas, la salida que encontró CALF no fue abandonar sus contactos con China sino abrir el juego a empresas estadounidenses.

Fuente: Clarín