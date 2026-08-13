Daniel Hadad presentó un documental de Sarmiento y San Martín y dejó guiños para la política

Con la excusa de la presentación del cortometraje El Libertador , que reconstruye el encuentro entre José de San Martín y Domingo Faustino Sarmiento en 1846, en Francia, el fundador y director de Infobae, Daniel Hadad, reunió a figuras de todo el círculo rojo, la política, la Justicia, la prensa y el espectáculo . El periodista y empresario protagoniza por estos días un raid mediático en el que intercala críticas al Gobierno y deja correr los rumores de una posible candidatura presidencial en 2027.

“ Curiosamente de los primeros cuatro presidentes, dos eran periodistas de profesión ”, recordó Hadad, en una alusión a Sarmiento y a Bartolomé Mitre , que también pareció un guiño a las cavilaciones que hizo públicas. La ocurrencia fue festejada con aplausos y risas.

En el auditorio de la Facultad de Derecho estaba repleto de dirigentes de todo el arco político. Estuvieron el ex presidente Mauricio Macri , los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), el jefe de Gobierno Jorge Macri y el ex mandatario de Santiago del Estero Gerardo Zamora, además de intendentes peronistas del conurbano como Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achaval (Pilar) y Gastón Granados (Ezeiza) y los senadores de La Cámpora Mariano Recalde y Eduardo "Wado" de Pedro .

No fue la única insinuación del empresario durante su brevísima alocución de apenas nueve minutos . Después de recoger el legado de Sarmiento, Mitre, Avellaneda y Roca trazó un duro diagnóstico sobre el presente.

“ Nuestro queridísimo país, al que amamos todos los que estamos acá, todavía no terminó de arrancar . La Nación necesita, entre otras cosas, la experiencia y consensos. Los consensos y la tolerancia requieren entender que el disenso nos ayuda, que podemos pensar diferente y podemos tener distintos matices, pero que eso de ninguna manera nos transforme en enemigos”, sostuvo en lo que pareció una toma de posición frente a la polarización y retórica del Presidente cuya política económica y "falta de empatía" cuestionó días atrás.

Hubo poca presencia de dirigentes del oficialismo . Apenas se dejaron ver el ex jefe de bloque de senadores Ezequiel Atauche ; el secretario de Medios, Fabián Fernández; el número 2 de la SIDE, Diego Kravetz; y Manuel Vidal; el operador todoterreno de Santiago Caputo. También fue de la partida el ex ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona .

Tras presentar el corto realizado con Inteligencia Artificial , que reconstruye también la gesta de los Andes y al que le pusieron voz Arturo Puig y Juan Leyrado , una doble fila de más 50 metros de dirigentes políticos, jueces y empresarios saludaron a Hadad .

Los Macri fueron de los primeros igual que Marcelo Tinelli y Jorge Brito . El titular del Banco Macro no solo auspició el cortometraje. El ex presidente de River Plate, que coquetea con una candidatura presidencial , también fue elogiado por Hadad en sus incursiones mediáticas.

En el palier de la Facultad de Derecho -un escenario que también pareció un mensaje al Gobierno- hubo café y rosca. Diego Bossio y Emilio Monzó , dos de los dirigentes que tejen -con encuestas en la mano- una posible candidatura del banquero, fueron de los más buscados .

Varios de los presentes como el juez federal Ariel Lijo , el jefe de la UOCRA Gerardo Martínez y Cristian Ritondo habían asistido meses atrás al acto en el que la Universidad Nacional de la Matanza le entregó un doctorado Honoris Causa a Hadad .

Hubo empresarios de diferentes rubros como Luis Galli, de Newsan y Marcos Bulgheroni, de Pan American Energy y representantes del Grupo IRSA de Eduardo Elsztain.

El jefe del bloque del PRO se fue con Fernando de Andreis desde la Facultad a la Casa Rosada para reunirse con Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem tras la comunicación entre Macri y Karina Milei. El primero era más entusiasta que la mano derecha de Macri, que dejó trascender su escepticismo .

Los radicales tampoco faltaron. Martín Lousteau al que Hadad definió recientemente como "brillante" sugirió entre risas que el cortometraje no solo resultaría ilustrativo para estudiantes sino para los diputados. El vicerrector de la UBA Emiliano Yacobitti también fue de la partida.

El ex jefe de Gobierno y titular del Teatro Colón Jorge Telerman dialogó con el ex ministro de Cultura Pablo Avelluto , que hoy camina con Horacio Rodríguez Larreta. Los peronistas Miguel Pichetto, Ariel Sujarchuk y Juan Manuel Abal Medina también asistieron, como el marplatense Guillermo Montenegro, del PRO.

Además del plantel de periodistas de Infobae estuvieron se mezclaron en el auditorio Jorge Fernández Díaz y Claudio Jacquelin, de La Nación, el escritor y director de Anfibia Cristian Alarcón, María Susini, Nancy Pazos y el consultor Guillermo Seita.

El protagonista, sin embargo, fue Hadad, que en las entrevistas que dio esta semana, en televisión y radio, reclamó más empatía al Gobierno. “ No descarto ser candidato el año que viene ”, había dicho. Quienes hablan con él, sugieren que podría ir por la Ciudad.

Fuente: Clarín