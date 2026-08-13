Yategate: sobreseyeron a Sofía Clerici como presunta testaferro de Martín Insaurralde

La modelo Sofía Cleric i fue sobreseída como presunta testaferro del ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde en la causa del "Yategate" por el viaje de lujo que hicieron juntos en 2023 a Marbella a bordo del yate "Bandido".

Fuentes judiciales informaron a Clarín que la decisión la tomó el juez federal Luis Armella un día antes de dejar su cargo en el juzgado federal de Lomas de Zamora. Este jueves asumió como magistrado titular Juan Tomás Rodríguez Ponte en una jura que se realizó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en la que estuvo Armella.

En su resolución, el magistrado saliente consideró que en la causa no se demostró que Insaurralde le haya entregado sumas de dinero a Clerici para acusarla de ser su prestanombre. Así lo había revelado el peritaje contable que se hizo en la causa y en base al cuál la defensa de la modelo pidió su sobreseimiento.

Así, Clerici es la primera sobreseída en la causa en la que además están imputados y con pedidos de indagatoria Insaurralde y su ex esposa, la modelo y conductora Jesica Cirio . La decisión puede ser apelada por el fiscal federal Sergio Mola y por la querella de Poder Ciudadano, que había solicitado la indagatoria de la acompañante del ex funcionario.

Pero la mujer seguirá bajo investigación. El juez Armella entendió que los más de 500 mil dólares que le secuestraron a Clerici en su vivienda de Nordelta podrían configurar otros delitos y ordenó abrir una causa en la justicia federal de San Isidro.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín