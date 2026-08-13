“Ahora quiere vivir la vida sin mí”: la carta que anticipó el horror en Villa Devoto y una nena que vio el femicidio por las cámaras

Romina María de los Ángeles Calvo (40) gritó. Pidió ayuda cuando su marido la atacó con un cuchillo de carnicero. Fue la hija menor del matrimonio, de 8 años, la que escuchó y, según confiaron fuentes del caso a Clarín , corrió a mirar las cámaras de seguridad. Asustada, le pidió ayuda a su hermano mayor, de 21 años, que fue quien llamó al 911.

El agresor escapó corriendo y se autolesionó para evadir la detención. "A 200 metros del lugar, la Policía de la Ciudad lo atrapó. Tenía una herida cortante en el cuello y fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield", confirmaron las fuentes.

Además, secuestraron un cuchillo de 25 centímetros de hoja y aseguraron que el hombre "perdió mucha sangre", por lo que está grave. Antes de cometer el femicidio, escribió una carta donde explicaba las razones de lo que sería un ataque brutal.

"Había cámaras por todos lados, inclusive en el cuarto ", confiaron a Clarín fuentes con acceso a la investigación.

De acuerdo a lo que puede observarse desde la calle, desde la vereda, hay cinco cámaras de seguridad y dos apuntando al patio.

No pudieron confirmar, de momento, si la había denuncias previas o antecedentes de violencia de género, por lo que tampoco descartan que las cámaras estuvieran por precaución tras una separación violenta o como maniobra de control del agresor hacia su familia.

"La nena escuchó gritos, corrió a ver las pantallas y vio que la mataba en el dormitorio, ahí avisó y llamaron al 911", detallaron sobre la desgarradora secuencia en la casa de la calle Pedro Morán al 5200.

Fue el hermano mayor, de 21 años, quien alertado por el llanto de la nena, llamó al 911 a las 6.50 y manifestó que su padre había "matado a su madre" y escapó.

"Durante la comunicación, afirmó que se encontraba durmiendo cuando su hermana lo despertó y le informó lo sucedido", aseguraron.

Al llegar al lugar una ambulancia, encontraron a la mujer muerta. Tenía una herida de arma blanca en el abdomen. "No pudimos hacer nada", explicó Alberto Crescenti, titular del SAME, a TN .

Además, detalló que donde hallaron a Verón había manchas de sangre.

El hombre fue detenido en la esquina de Morán y Alta Gracia. Tenía un cuchillo con el que se cortó el cuello.

Fuentes policiales confirmaron que hallaron una carta entre su ropa en las que decía que tenía problemas económicos y familiares.

Según pudo saber Clarín , la pareja tiene comercios de venta de carne y pollo en La Tablada, Mataderos y San Justo.

La causa es investigada por el Juzgado N° 62, a cargo de Darío Bonanno, y la Secretaría N° 79, a cargo de Carolina Petracca.

“ Quiero decir lo que siento. Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando con esta Romina que no la aguanto más porque me re cagó con todo ", empieza el texto que dejó Walter Verón en lo que parece ser una carta antes de quitarse la vida para eludir las consecuencias penales del femicidio de su esposa.

Y sigue: " Trabajé tanto por ella y mis hijos y ahora como tiene esos contactos. Esta 'Pity' le cambió toda su personalidad y me quiere fuera de la casa . Esa gente no sabe lo que yo trabajé por todos ".

Además, habló de deudas que tenía la familia y de la venta de una propiedad en La Tablada: " No vi un peso, la puse toda y más en Devoto y luego se vendió. Tampoco vi ni un dólar. Se está pagando un poca las deudas que ella generó y alguito en lo cual puse yo en la venta de Tablada. Ahora quiere vivir la vida sin mí . Me re cagó, la puta madre ".

" Lo lamento, los amo. Hasta siempre ", se despidió.

Con información de Florencia Argañaraz.

Fuente: Clarín